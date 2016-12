No habrá atención en Farmacias a los afiliados al PAMI desde hoy

(ADN).- La Confederación Farmacéutica Argentina informó que a partir de hoy están cortados los servicios y prestaciones a los afiliados de PAMI en todo el país. También reclamaron a la industria que “no cumple” con saldar la deuda millonaria que mantiene con las farmacias.

Mediante su página oficial (www.cofa.org.ar) comunicaron que “habiendo concluido la anunciada reunión entre las entidades farmacéuticas y el Director Ejecutivo del PAMI, y no habiendo obtenido de parte del Dr. Regazzoni ninguna respuesta positiva a nuestras propuestas y reclamos para obtener un convenio sustentable sanitariamente, sostenible económicamente para las farmacias y que no afecte el bolsillo de los jubilados, sumado a que la Industria Farmacéutica no cumple con sus compromisos de pago a las farmacias generando una deuda que se mide ya en miles de millones de pesos, las farmacias de todo el país dejarán de otorgar crédito a los afiliados del PAMI a partir de la hora cero del miércoles 21 de diciembre”.

“El PAMI y la Industria Farmacéutica -dijeron desde la entidad- no prevén ningún cambio en el actual modelo de prestación de medicamentos, salvo la intención de reducir de manera sostenida la cobertura del 100% que alcanza a la gran mayoría de sus afiliados, lo cual plantea un escenario que no hace más que asegurar la continuidad de una situación crítica que las farmacias ya no pueden seguir sosteniendo a riesgo de su propia subsistencia”.

Y concluyeron: “Esperamos que las autoridades nacionales y la Industria Farmacéutica, responsables ambos del convenio, den en el más breve plazo las respuestas que resultan necesarias para revertir el actual estado de cosas, que ha llevado a esta decisión de las farmacias que se aplicará a partir del miércoles 21 de diciembre”.