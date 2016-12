Panamá Paper: No descartan imputación a Macri

El fiscal federal Federico Delgado, quien lleva adelante la investigación local sobre los Panamá Papers, afirmó hoy que “la familia Macri deberá explicar de dónde salió el dinero” de paraísos fiscales y por qué se brindó “la orden de destruir la documentación” sobre estas cuentas.

Al ser consultado sobre una posible imputación al presidente Mauricio Macri por lavado de dinero, Delgado aclaró: “Descartar no se puede descartar. Para saber si el Presidente puede ser o no imputado hay que tener toda la información disponible, y por eso por ahora no lo tenemos”.

En conversación con Radio del Plata, el fiscal indicó que el informe de Alemania “recién llegó a la fiscalía pero estaba desde septiembre” disponible en la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y dijo que ese documento “complejiza la causa”.

“Por alguna razón la Procelac recién ahora mandó el informe de Alemania que está en Argentina desde septiembre. Quizás la estuvieron trabajando y mejoraron esa información. A veces las cosas entran en lo que le llamamos la ‘calesita judicial'”, agregó.

En ese marco, cuestionó el accionar de la Unidad de Información Financiera (UIF) por entender que es “un organismo que no quita ni agrega” datos, y que “recoge información pero que no se puede usar”. “Es un informe muy grande de la fiscalía de Alemania que involucra a muchas empresas argentinas y personas. No sabemos bien cuál es el contenido de todo eso, fue parte de una investigación preliminar”, concluyó.