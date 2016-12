Para enero se espera un aumento del 8 % en las naftas

El gobierno logró acuerdos con casi todos los gremios sobre los aumentos de sueldo para el año que viene, pero también acordó con las petroleras un aumento del 8% durante la primera quincena de enero.

Así, el litro de nafta quedaría cerca de los 18 pesos, el combustible premium valdrá poco más de los 20 o 21 pesos.

En la reunión entre el ministro de Energía, Juan José Aranguren y las petroleras, también se abordó la convergencia del precio internacional del petróleo con el local, que se hará entre enero y junio.

El ministerio de Economía y el Banco Central le pidieron al ministro que no avalara este aumento porque incrementa la expectativa por la inflación. Pero Aranguren no solo no abordó otros aumentos sino que prometió a las petroleras que tendrán más aumentos.