Por falta de débito y crédito, la Provincia multó a más de 500 comercios

La Agencia de Recaudación multó a comercios sin débito por casi 6.000.000 de pesos. Fue el resultado de los controles impositivos realizados desde mayo a noviembre de 2016 en comercios de 21 localidades de la provincia. Además, los inspectores del cuerpo de fiscalización intimaron de forma presencial deuda por 15 millones de pesos.

El trabajo detectó 536 comercios que no contaban con terminales electrónicas de pago habilitadas, 516 correspondientes a personas físicas y 40 a jurídicas. En todos los casos fueron infraccionados por no cumplir y se les exigió la incorporación del medio de pago. En promedio 4 de cada 10 comercios fiscalizados estaban incumpliendo con la normativa. La suma total de multa fue de 5.960.000 pesos.

Cabe destacar que las localidades controladas fueron seleccionadas a partir de las denuncias realizadas por los ciudadanos ante la Agencia de Recaudación. Las denuncias recibidas fueron consideradas por la Gerencia de Fiscalización determinando las acciones preventivas que derivaron en estos resultados.

Al respecto Agustín Domingo expresó: “fue sumamente importante contar con la información de comercios que no aceptaban débito porque nos permitió realizar una acción sobre el caso puntual y de esta manera darle una respuesta a la comunidad. Se analizó cada caso y se procedió en consecuencia”.

Durante 6 meses el total de contribuyentes fiscalizados ascendió a 1.965, el total de acciones de fiscalización, incluyendo los controles de impuesto automotor, fueron de 7.761 en lo que va del año, un 300% más que el promedio de acciones en años anteriores. Este incremento se origina en la capacitación y afectación de personal de las oficinas a tareas en operativos en calle. Fueron controlados comercios de las localidades de Allen, Bariloche, Catriel, Cervantes, Choele Choel, Cinco Saltos, Cipolletti, Dina Huapi, El Bolsón, Fernández Oro, Conesa, Roca, Rio Colorado, Viedma, Villa Manzano, Villa Regina, Los Menucos, Jacobacci, Maquinchao, Lamarque y Luis Beltrán.

“Actualmente contamos con un cuerpo permanente de inspectores que recorren la provincia realizando inspecciones y controles que nos aseguran un seguimiento continuo de los casos. Nuestro objetivo es no solo controlar y determinar la falta sino darle permanencia a esos controles y seguir todo el proceso hasta la aplicación de la sanción para evitar la continuidad de la evasión” concluyó Domingo.

Durante los operativos permanentes de fiscalización, además de controlar que se acepte debito se verifica el correcto cumplimiento de todos los impuestos. Así fue como se intimó deuda por $ 15.000.0000 sobre Automotor, Inmobiliario e Ingresos Brutos con una regularización a la fecha del 50%, estando el resto a consideración para futuras acciones de cobranzas como inicio de acciones legales.

Operativo fiscalización verano 2017

La Agencia informó que iniciará el operativo verano a partir de enero en el Balneario Las Grutas, El Bolsón, Playa Doradas, El Cóndor y San Antonio Oeste.

Durante el operativo se volverá a poner el foco en el cumplimiento de la Ley Nº 5053 que obliga a los comerciantes a aceptar medios de pago electrónico. Uno de los fundamentos de la sanción de esta ley fueron precisamente las quejas de los turistas que visitan año a año la costa rionegrina y debido a los bajos niveles de aceptación de tarjetas de débito y crédito deben soportar largas colas en los cajeros automáticos para hacerse de efectivo.

Asimismo cabe recordar que para los contribuyentes de determinadas actividades inscriptas en el Balneario Las Grutas opera el régimen de Pago a Cuenta, cuyos anticipos deben ingresarse a partir del 20 de diciembre. Sobre este régimen se actualizaron, por Res. 888/16, los valores a ingresar en cada periodo.

Por resolución 251/16 de la Agencia de Recaudación se estableció que los contribuyentes cumplidores con asiento permanente en la provincia no deberán ingresar el régimen de pago a cuenta (Res. 325/13 y modificatorias). Esta normativa, aprobada en marzo de este año, tiene como objetivo no imponer una mayor carga sobre los contribuyentes que mantienen desde hace varios años el desarrollo de sus actividades durante la temporada alta en las localidades turísticas de forma continua, que cumplen con sus obligaciones formales y materiales y no presentan inconsistencias impositivas, y por tal motivo fueron exceptuados del ingreso del pago a cuenta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.