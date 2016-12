Procesan y embargan a CFK por 10 mil millones de pesos

El juez federal Julián Ercolini procesó a la ex presidenta, Cristina Kirchner, por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, cargos por los que también procesó al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas, José López, y al empresario Lázaro Báez, entre otros, cuya imputación había sido pedida por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques – hermano del viceministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques- en base a un informe de Vialidad Nacional que, según los abogados de la ex mandataria, contradice los argumentos del llamado a indagatorias original de los propios fiscales.

El mismo juez que la semana pasada sobreseyó a Héctor Magneto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre y Guillermo Juan Gainza Paz, en la causa de Papel Prensa, sin haberles tomado declaración indagatoria, y que desestimó las acusaciones contra los propietarios y gerentes de los diarios Clarín, La Nación y La Prensa que se quedaron con las acciones del Grupo Graiver y se asociaron con el Estado, representado entonces por la dictadura –en noviembre de 1976–, ahora acusó a Cristina Kirchner y al resto de los procesados de haber “formado parte de una asociación, la que habría funcionado al menos entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”.

El pedido de indagatorias original hacía hincapié en que la provincia de Santa Cruz, que ocupa el 9 por ciento del territorio nacional, había recibido el 11,2 por ciento de las obras viales del país, por lo cual la cifra no parece desproporcionada. Otro de los argumentos utilizado por los fiscales, es que el kirchnerismo utilizó en el gobierno nacional a funcionarios que venían de la administración kirchnerista en Santa Cruz, por la confianza de la que gozaban, cosa que hacen todos los gobiernos.