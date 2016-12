Retrasos salariales, vencimientos y poder adquisitivo

(ADN).- El Frente Progresista salió cuestionar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores rionegrinos. Además, elevaron una serie de propuestas al gobierno para que intervenga ante la Agencia de Recaudación y el Banco Patagonia, a fin de correr los vencimientos de impuestos y créditos, ya que por los atrasos en el pago de salarios, los trabajadores tienen dificultades para pagar a término.

En ese sentido, el legislador Jorge Ocampos indicó que los impuestos, facturas de servicios, cuotas bancarias o tarjetas de crédito vencen en los primeros 10 días de cada mes, y aseguró “es imperioso que el gobierno de la provincia tome cartas en el asunto a sabiendas de los retrasos en los que incurrirá”.

Por eso proponen se autorice a la Agencia de Recaudación Tributaria a postergar los vencimientos de impuestos provinciales, y se gestione ante su agente financiero (Banco Patagonia) para que prorrogue el vencimiento de las tarjetas de crédito y otras obligaciones de aquellos trabajadores que posean con el mismo.

Además, que solicite a los municipios que obren de la misma forma para con sus tasas y gestione ante otras entidades financieras la posibilidad de que prorroguen unos días los vencimientos de las obligaciones de los agentes que perciben sus salarios en dichas otras entidades.

Pero Ocampos fue más allá. Criticó la erogación del Estado en materia salarial. Sin embargo, reconoció que los trabajadores perdieron poder adquisitivo, porque los aumentos salariales en Río Negro quedaron por debajo de la inflación.

“Los legisladores que formamos el Frente Progresista acompañamos en general, los presupuestos de los años 2016 y recientemente el del 2017. En dichos presupuestos, la masa salarial es la principal erogación de todas, no sólo de los gastos corrientes. Por tomar un caso, el año 2016 acabará con una ejecución en los Gastos en Personal que ascenderá al 67/69% del total de gastos. Sin duda mucho. Esto marca claramente una tendencia y una priorización de la masa salarial para el oficialismo” expresó Ocampos.

“El gobernador ha dicho -aseguró el legislador- que hay que trabajar en el análisis de la calidad del gasto en salarios y lo compartimos; pero esto tiene poco que ver con las demoras en los pagos que hoy padecen los trabajadores estatales. Sumado a ello es que el Poder Ejecutivo Provincial cuenta con todas las herramientas presupuestarias para prever las erogaciones pertinentes”.

Y agregó: “Si bien el oficialismo pregona que no ha despedido gente, lo que es cierto, también dice que no se han bajado los salarios, lo que es falso o por lo menos, una media verdad. No se han bajado nominalmente, pero sí en su poder de compra ya que los aumentos pactados con los distintos gremios han estado todos por debajo de lo que será la inflación anual para el 2016. La disminución real será de entre 4 y 8 puntos, dependiendo de cada escalafón. Sumado a esto, el pago tardío tiene como agravante la imposibilidad de cumplir con los vencimientos y obligaciones en tiempo y forma”.