Se multiplica el armado del Frente Ciudadano en Río Negro

(ADN).- El Frente Ciudadano se constituyó ayer en Viedma. Con este, ya son varios los pasos que dan las agrupaciones del campo nacional y popular para generar una alternativa kirchnerista. El puntapié inicial fue en Roca el 19 de noviembre con el desembarco del MNA Forja en la provincia, al que asistieron 18 representaciones políticas. También hubieron actos en El Bolsón y Choele Choel.

La presentación del encuentro estuvo a cargo de Matias Chironi de Nuevo Encuentro quién luego de hacer la introducción, expresó que “Este trabajo se viene llevando a cabo desde hace tiempo en la Comarca, uniendo y sumando, hemos firmado un acta constitutiva del Frente Ciudadano Rio Negro, la cual se constituyó el pasado 19 de noviembre en General Roca – Fiske Menuco, donde confluimos 18 organizaciones del campo nacional y popular, en respuesta a un trabajo previo minucioso que es valorable por buscar los puntos en común que tenemos las organizaciones del amplio Campo Nacional y Popular, a favor de nuestro pueblo y nuestras convicciones.”

Mario Ernesto Sabbatella de Fuerza Río Negro, actual Legislador por el FpV, tomó la palabra resumiendo el espíritu de esta unión, habiendo estado presente en todos los actos anteriores en la Provincia de Rio Negro. Dejó en claro que este armado responde a lo expresado por Cristina Fernández de Kirchner y que busca una nueva mayoría a favor de las políticas nacionales y populares. Expresó su repudio a la persecución judicial hacia la ex presidenta, también hacia la prisionera política Milagro Sala, y sumó el caso de Julieta Wallace en Bariloche, integrante del Tribunal de Contralor a quién se la denunciado por defender los derechos de una cooperativa. “ Es notorio para todos el rápido empobrecimiento de los productores y comerciantes, sin duda se requiere de un trabajo en conjunto para revertir la realidad de miles de rionegrinos” – Sabbatella reforzó sus convicciones peronistas, como integrante del FpV y de corriente kirchnerista – “Este Frente Ciudadano lo conforman diversas corrientes políticas que comparten el mismo horizonte social y político contrario al actual modelo neoliberalismo”.

Susana Dieguez de La Morocha tomó l apalabra a continuación. “Para nosotros es muy importante la construcción de este Frente, con las distintas historias de las cuales venimos, tenemos una clara lucha por una patria mejor, más justas, más solidaria, comenzamos con Perón y Evita, seguirnos con Nestor y Cristina. Queríamos ir por más derechos y ahora tenemos que luchar para que no nos quiten lo ganado. Hoy la Patria nos necesita a todos y todas. Con lo que sucede en Jujuy nos damos cuenta que la Patria está amenazada. No me gusta comparar gobiernos democráticos con las Dictaduras, pero torturar y matar a los presos es una conducta de los genocidas. Sabemos quienes son nuestros adversarios políticos.”

De parte de Miles tomó la palabra E. Torales haciendo referencia al año transcurrido y a los eventos ciudadanos y políticos. “Lo testimonial no alcanzó. Hoy vemos que la ausencia del Estado implica directamente el avasallamiento de las corporaciones. El Tarifazo, la Marcha Federal y tantas acciones más no han sido suficientes. Tenemos vocación de poder, porque hay que recuperar el Estado para garantizar derechos a la población. Tenemos todos los que estamos acá varios puntos en común, lo primero es el rechazo a las medidas neoliberales, hay presos políticos, cosa que repudiamos, y aprovecho este momento para invitarlos a todos el 21-dic a sumarse a la gran campaña por la liberación de Milagro Sala”.

Roberto Rodríguez de parte de la FONAF aclaró que “Vengo en representación del sector de agricultores familiares y del pequeño productor, nos sumamos porque realmente no hubo un mejor momento que los 12 años que pasaron para todos nosotros. Adhiero a todo lo expresado, dejo un mensaje invitando a todos a sumarse al Frente Ciudadano porque este modelo neoliberal está dejando los campos vacíos y gente excluida, cosa que termina engrosando las periferias urbanas. Vamos a luchar por restaurar el modelo que permitía la inclusión, la dignidad y el trabajo. En cada punto del país hay un pequeño agricultor o producto que aportaba al PBI, y hoy esas personas están sufriendo. Debemos crear una nueva política desde las bases. Ni ha habido otra estadista que dignifique nuestra realidad como lo ha hecho Cristina Fernández, sin duda es nuestra conductora”.

En respuesta a una pregunta de la prensa presente, Mario Sabbatella aclaró que este armado no se trata de un frente electoral sino de un Frente de unión política, plural y abierto, a donde se pueden sumar agrupaciones no solo partidarias, sino gremiales, barriales, y a todo aquel que quiera sumar esfuerzo por un país con políticas Nacionales y Populares.

Las agrupaciones firmantes son: MNA Forja, FIONAF, La Cámpora, Miles, Fuerza Rio Negro, Nuevo Encuentro Viedma, Nuevo Encuentro Patagones, Movimiento Mujeres Unidas Rurales, Frente Grande, La Morocha, Los Irrompibles, Movimiento Pluricultural.