(ADN).- El gobernador Alberto Weretilneck salió hoy a criticar el proyecto unificado que modifica el impuesto a las ganancias. Dijo que el perjuicio para Río Negro será de unos 800 millones de pesos. Y aseguró que el esquema de los nuevos impuestos “no compensa” la pérdida de coparticipación.

“No estamos en contra del cambio en ganancias, todo lo que sea un beneficio para los trabajadores bienvenido sea. Pero lo que se aprobó en el Congreso perjudica a las provincias” expresó Weretilneck en Radio del Plata.

El gobernador recordó que “este año ya perdimos muchos millones entre el cambio que del mínimo no imponible y la caída de la actividad económica”. Esa referencia es a la modificación que hizo el Congreso a principios de año, que implicó una pérdida de 600 millones. Otros mil millones se perdieron por el freno en la actividad económica, producto de la caída de los ingresos por el IVA.

“Financiar a un sector y desfinanciar a otro no sirve” dijo Weretilneck, quien pidió medidas que “contengan al conjunto”. “Está bien eximir de ganancias a un sector, pero no debe ser en detrimento de otro”, agregó. Al ser consultado sobre el paquete de nuevos impuestos (el juego online, las Lebacs, etc.), dijo que “no compensa” la pérdida.

“Se votó un una ley que perjudica al conjunto de las provincias argentinas”, sentenció. Estas declaraciones llegan antes que el Senado trate el proyecto al que Diputados ya le dio media sanción, a partir de una alianza entre todos los partidos de la oposición.

“No se cuál es el impacto para la Nación, pero para las provincias es mucho. En el caso de Río Negro son aproximadamente 800 millones de pesos”, calculó.