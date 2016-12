Seguridad, picadas y control. Vecinos transmitieron sus quejas

(ADN).- Vecinos de la costanera viedmense transmitieron sus quejas al intendente José Luis Foulkes. Es por la falta de control municipal en la zona. Hicieron extensivo su malestar al Ministro de Seguridad. “Violencia, prácticas sociales abusivas, conductas contrarias a la convivencia vecinal y falta de seguridad y de control” son algunas cosas planteadas.

La misiva fue entregada ayer en la sede del Municipio, fue con copia al presidente del Concejo Deliberante, Mario Francioni, y al ministro de Seguridad, Gastón Pérez Estevan.

“De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. en carácter de vecinos domiciliados en las Avenidas Basilio Villarino y Raúl Alfonsín (entre Avenida 25 de Mayo y el puente nuevo) y calles colindantes perpendiculares, con el objeto de manifestar, una vez más, nuestra preocupación y malestar por la violencia, prácticas sociales abusivas, conductas contrarias a la convivencia vecinal y falta de seguridad y de control municipal en los usos de la Avenida Costanera.

Seguramente nuestro reclamo no lo sorprenderá ya que desde hace más de cinco años, cada vez que está finalizando la primavera y se aproxima el verano hacemos llegar nuestra inquietud, debido a que si bien la ausencia de regulación y de presencia municipal no existe durante el año entero, (sobre todo los viernes, sábados y domingos por la noche en cualquier época), se hace evidente, injustificable e insostenible en la estación estival, particularmente cualquier día de la semana en horas de descanso nocturno.

Noche a noche se produce en este espacio de la Costanera un “festival de contaminación integral”, en el que la contaminación sonora se gana el podio, aunque la basura, los destrozos materiales, las actividades patoteriles (no exclusivamente de la gente joven), la desidia y la inconducta ciudadana también alcanzan niveles que no estamos dispuestos a aceptar pasivamente.

La situación, que pasaremos a detallar, está provocando un grave deterioro en nuestra calidad de vida y un riesgo inminente para la integridad física y psíquica y la saludable convivencia de todos los viedmenses, en especial de quienes habitamos este sector de nuestra ciudad. Y es Ud. Señor Intendente, el responsable primero y último de que no se haga imposible la razonable habitabilidad de nuestro lugar de residencia.

a) Ruidos molestos: Se suceden a lo largo de todo el día, pero se agravan entre las 23 y las 8 , principalmente ocasionados por radios y potentes equipos instalados en los vehículos que transitan y luego se estacionan en la Costanera, frente a nuestras viviendas. La música a todo volumen supera largamente los límites de tolerancia y ella continuamente es acompañada por gritos desenfrenados, bocinazos, frenadas bruscas y aceleraciones estruendosas, violentas e intencionales de automóviles y motos con escape libre, además del uso indiscriminado de pirotecnia de gran poder explosivo.

b) Picadas: La Avenida Costanera se ha convertido en una sucursal del autódromo local con motos, automóviles y cuatriciclos que compiten en maniobras arriesgadas y en carreras a altísima velocidad, con el peligro que ello entraña para la seguridad de las personas que transitan por el lugar y hasta para quienes llevan a cabo estas picadas irresponsables y desenfrenadas.. Una prueba elocuente del resultado perjudicial de estas “hazañas” la constituyó el accidente protagonizado por un joven conductor el día 3 de noviembre pasado, que terminó con la destrucción total de su vehículo por incendio y que por milagro no produjo mayores daños y heridos. Es de sentido común que la Dirección de Tránsito y la Secretaría de Seguridad e Higiene no han tomado nota de esta situación porque estas prácticas reprochables continúan.

c) Situación sanitaria: los usuarios nocturnos de la Costanera utilizan cualquier lugar para hacer sus necesidades biológicas, preferentemente los frentes y jardines de las casas de los vecinos y terrenos baldíos sin vallar, con la mugre, los olores nauseabundos y el foco de contaminación que todo ello supone.

También destacamos que muchos de nosotros, en el momento en que nuestra impaciencia por conciliar el sueño hubo llegado a un límite crítico, hemos llamado en auxilio al personal de la Comisaría local, quien si bien en la mayoría de las veces se ha hecho presente, nos contestó que sólo pueden actuar ante hechos de violencia y que estos temas son de competencia estrictamente municipal.

Existen normas que de aplicarse son adecuadas para abordar los hechos descriptos tales como el artículo 1973 del Código Civil, la Ley Provincial Nº 1550 con la Ordenanza Municipal Nº 1904/85 de adhesión, la Ordenanza 452/72 y la Ordenanza 544/73, todas ellas referidas a los ruidos molestos, y también a perturbaciones del orden público,, olores, etc.

Dada la magnitud y la urgencia de los problemas planteados, resulta necesaria la actuación del Ejecutivo Municipal porque debe dar soluciones inmediatas. Pero como también deben considerarse regulaciones de mediano y largo plazo, sostenemos que resultaría necesario dar intervención al Concejo Deliberante, a efectos de que éste estudie el tema y proceda al dictado de una norma actualizada.

Por todo lo expuesto exigimos:

1) Que se afecte personal de la Secretaria de Seguridad e Higiene y de las Direcciones de Tránsito y de Espacios Públicos para que hagan cumplir la reglamentación existente en cuanto a ruidos molestos durante todos los fines de semana del año y en forma diaria y permanente durante todo el horario nocturno y se nos respete el derecho al descanso.

2) Que se dé una solución integral al saneamiento a lo largo de la Costanera en los puntos de mayor concentración de gente.

3) Que se aumente y mejore la recolección de residuos en el área costera y que se fomente e implementen campañas comunitarias que apunten a la formación de la conciencia comunitaria y a la educación ambiental.

4) Que se prevean mayores recursos en el presupuesto del próximo año, ya que la declamación de las normas sin el adecuado financiamiento para efectivizarlas nos deja en la misma situación de orfandad.

5) Que el Ejecutivo Municipal establezca las articulaciones concretas con la Secretaria de Seguridad Provincial para contar con la presencia policial adecuada y así llevar adelante cualquier operativo pertinente.

Asimismo ante esta situación proponemos aprovechar el amplio previo del Parque Municipal “ Jorge Ferreira” para el esparcimiento nocturno de los jovenes que podràn escuchar la musica sin molestar a los vecinos

Señor Intendente, a esta altura de los acontecimientos el cansancio y el hastío por la inacción municipal nos superan. No podemos soportar que haya quienes, ignorando las mínimas normas de convivencia básica, pasen la noche bebiendo, poniendo música a volúmenes insostenibles, cantando a grito pelado, peleándose a viva voz, circulando a altísima velocidad con frenadas y aceleraciones y corriendo picadas con escape libre.

Viedma y su Costanera no pueden seguir viviendo rotas, sucias, en la anarquía y en el descontrol. Alguien debe hacerse responsable y consideramos que ese alguien es el Ejecutivo Municipal.

Deseamos finalmente expresar que de no contar con una respuesta satisfactoria a nuestros reclamos, en breve procederemos a requerir la intervención de la Justicia Provincial, a efectos de que se respeten nuestros derechos vulnerados y de que se cumpla la normativa vigente.

Sin otro particular y con la esperanza de que nuestro reclamo sea recibido y se efectivice a la brevedad, saludamos a Ud. muy atentamente”.