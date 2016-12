Siguen las medidas de fuerza de hospitalarios de Cipolletti

Los trabajadores del Hospital Cipolletti, resolvieron en una asamblea realizada hoy, permanecer con medidas de fuerza y en estado de asamblea permanente, “por considerar insuficiente la respuesta del gobierno frente a nuestros justos reclamos del pago de nuestro sueldo completo (no desdoblado en tres partes como este mes), en término -es decir dentro de los 5 primeros días hábiles- y no con 90 días de atraso como es el pago de guardias y horas extras”. Además piden que el pago de adicional por trabajar en las fiestas de fin de año, sea para todos y no sólo para quienes hagan extras.

“Nuestros sueldos, en muchos casos por debajo de la canasta familiar, sólo nos permite cubrir nuestros gastos más básicos, como alquileres de viviendas, pago de facturas, compra de comida, y si a ésto le sumamos que ni siquiera lo estamos recibiendo en término, es por eso nuestra bronca ante tanta indiferencia del gobernador. También continuamos adelante con nuestra presentación de amparo ante la justicia para asegurarnos nuestro próximo sueldo de enero”, señalan en un comunicado difundido a la prensa.

Se informó también que por el momento el Hospital de Cipolletti atenderá solo las urgencias y la atención por guardia, no lo programado. En los casos de las embarazadas, continúa su atención regular.