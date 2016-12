Tortoriello presente en Viedma en la “Peña pro PRO”

(ADN).- Aníbal Tortoriello, único intendente rionegrino afiliado al PRO, fue invitado a participar esta noche en la cena habitual que un grupo de políticos y dirigentes viedmenses organiza para “despuntar el vicio” en una especia de peña que tiene como común denominador el apoyo al proyecto nacional de Mauricio Macri, lo que no significa que se comulgue o adhieran a los referentes que tiene el gobierno nacional en la provincia.

El jefe comunal cipoleño estará acompañado por Diego Vázquez, secretario de Gobierno municipal y pudo conocerse que esta noche estarán en la reunión que se concretará en un domicilio del Barrio Don Bosco viedmenses, estarán representantes las distintas generaciones de políticos locales, sub. 80, sub. 60, sub. 50 y sub. 40.

Estarán presentes el ex senador justicialista Remo Costando, su hijo Gustavo, ex intendente de Viedma; Roberto Bruza, empresario local, junto a otros identificados como la “pata peronista” del PRO, como así también dirigentes radicales integrados en Cambiemos, como el ex vicegobernador Bautista Mendioroz; el ex ministro de Economía , José Luis Rodríguez; el ex ministro de Educación Roberto Rulli; el ex ministro de Coordinación y ex legislador Fernando Chironi; el ex concejal Nilo Fulvi; Juan Carlos Valles, convencional de la UCR y otros referentes de la UCR.

También participan algunos periodistas y contertulios sociales siempre curiosos del acontecer político y dispuestos al intercambio de opiniones que a medida que se acerca la medianoche se multiplican impulsadas por el buen vino de la mesa.