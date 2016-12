Trabajadores reclaman pagos de guardias proteccionales

El gremio ATE denunció que retraso en el pago de las guardias proteccionales. Es por ello que los trabajadores estatales que dependen de la Secretaría de Protección Integral del Ministerio de Desarrollo Social, se encuentran en alerta y analizando posibles medidas de acción directa.

Según el gremio hace dos meses que no se cancela este ítem y, de no concretarse su pago en el corto plazo, los trabajadores podría suspender la realización de las guardias, informaron.

“Hay mucha preocupación sobre este tema entre los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, al punto tal que ya no se puede garantizar la continuidad de la realización de las guardias si no se pagan los dos meses adeudados de manera inmediata”, señaló Aldo Capretti, Secretario Adjunto de ATE Río Negro y agregó: “Los trabajadores asumen deudas y compromisos personales a partir de la previsión de sus ingresos, pero se pierde toda certeza de fecha de cobro si después de dos meses no se puede asegurar siquiera una fecha de pago”.

“Tenemos la información que el expediente de pago se encuentra demorado en Hacienda y que, por el momento, no se proyecta que se emita la orden de pago. Se priorizan otros pagos en desmedro de los trabajadores”, cuestionó Capretti.

Concretamente las guardias proteccionales desarrolladas por los trabajadores de la Secretaría de Protección Integral tienen por objetivo brindar atención integral a los niños, niñas y adolescentes que, por diferentes motivos, son detenidos o demorados en Oficinas Tutelares o en Comisarías, a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.