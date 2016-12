Una cautelar fortalece la barrera sanitaria

La jueza federal neuquina Carolina Pandolfi, dictó una medida cautelar que exige que para poder ingresar, debe avalarlo un veterinario de la OIE, Organización Internacional de Epizootias. Fue porque ni bien se conoció la resolución 626, que permite el ingreso de carne de cerdo a la zona Libre de aftosa sin vacunación, la provincia de Neuquén y los productores neuquinos de carne de cerdo presentaron recursos de amparo para que se suspenda.

La resolución de ayer es una medida intermedia que se toma hasta que Senasa informe sobre las normas exigidas para el ingreso de carne de cerdo a la zona patagónica libre de aftosa sin vacunación, publicó hoy el diario Río Negro.

Según comentó Carlos Cantoni, de Granja El Amanecer, no es un fallo, si no una medida que se retrotrae a lo anterior. A su vez, dijo que se pidió juntar la causa de la provincia con la de los productores.

La idea es proteger a la producción local y lograr que Senasa dé respuestas técnicas que aseguren que no se pone en riesgo el estatus libre de aftosa sin vacunación. Hasta ayer, la carne podía entrar, pero tanto los productores como la provincia, pedían que se demuestre técnicamente que no implica riesgo sanitario, cosa que no se hizo en el momento de dictar la resolución 626.

De esta manera Neuquén se sumaría a Chubut, allí el juez federal de Rawson también dispuso “ la suspensión preventiva de la resolución 626/16 del Senasa en relación a la jurisdicción de la provincia del Chubut”.

La decisión se mantendrá hasta que el Senasa y el Ministerio de Agroindustria de la Nación brinden un informe sobre las razones del ingreso.

Mientras tanto, del otro lado del Colorado, el ministro de la Producción de Las Pampa, Ricardo Moralejo, presentó días atrás los lineamientos del Plan de Activación Porcina y resaltó que es posible “con la resolución 626 del Senasa, que surgió como consecuencia de una lucha muy fuerte que el gobernador lleva adelante para lograr la entrada de asado con hueso al sur del río Colorado y paralelamente esa petición incluyó el pedido para que ingrese carne de cerdo, que es un animal libre de aftosa sin vacunación y no puede haber una barrera que lo impida”.

Desde hace 15 años estaba prohibido el ingreso de carne porcina y Neuquén adujo que había enfermedades que los cerdos locales estaban libres.