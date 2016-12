UnTER Bariloche elevó propuesta de mejoras edilicias en escuelas de la ciudad

UnTER Seccional Bariloche, entregó en la Delegación Zonal Andina del Consejo Provincial de Educación, un informe de relevamiento edilicio, con las necesidades de reparación de cada establecimiento de la ciudad, para que la Delegación realice estos trabajos durante el período de vacaciones (enero y febrero), junto a las tareas de mantenimiento preventivo (limpieza de tanques, desmalezamiento, desratización y revisión de los sistema y artefactos de gas y electricidad) que se deben implementar y que debería prever con la empresa constructora que ganó la licitación del mantenimiento.

Este relevamiento se realizó durante los meses de noviembre y diciembre y comprende las siguientes situaciones:

CET Nº 28: la construcción nueva de los Talleres de 1º y 2º año y sector administrativo, prevista su culminación para el 1 de marzo de 2017, avanza muy lentamente. Por lo tanto, si no se termina en la fecha prevista y no se realiza un nuevo convenio con el Ceferino; los Talleres no podrán comenzar en el Ciclo Lectivo 2017.

CEM Nº 2: se debe realizar la instalación de todo el sistema de calderas prometido por la Delegación para solucionar la problemática de calefacción en todo el establecimiento.

Escuelas Primarias Nº 129, 255, 324 y 325: Se deben realizar ampliaciones (comedor, SUM y aulas) para hacer frente a la Jornada Completa y en el caso de Villa Los Cohiues para el aumento de matrícula en primer grado y sala de cuatro. En este último caso, sería importante la construcción de una Escuela de Nivel Inicial.

Jardines Independientes Nº 16 y Nº 115, los cuatro Jardines Comunitarios y Escuela Cooperativa de Formación Laboral Nº 6: Se debe reactivar los expedientes para que se liciten los edificios nuevos, ya que estas instituciones están realizando sus tareas en lugares inadecuados.

Se necesita la construcción de otros dos Jardines de Infantes o Escuelas de Nivel Inicial en los Barrios Altos, un CEM en los Km y, por la gran demanda, un nuevo CET.

Insumos de limpieza y alimentos para refrigerio y comedores: exigimos que se realicen las licitaciones en tiempo y forma y en cantidades suficientes, para que no haya faltante en las instituciones como ocurrió durante este año lectivo.

Por último, la seccional de UnTER Bariloche, requirió que la Delegación informe el cronograma de trabajo, con las fechas en que se realizarán las reparaciones y el mantenimiento preventivo en cada institución durante los meses de enero y febrero.

La nota lleva la firma de Edgardo Straini, secretario general; Viviana Rancaño, secretaria adjunta y Patricia Lande, secretaria gremial y de organización.