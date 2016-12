Viedma reclamó por la plena vigencia de los Derechos Humanos

La Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Viedma y Patagones tomó la iniciativa, e invitó a una concentración en la Fuente de la Costanera viedmense para sumarse a la convocatoria nacional para conmemorar el día de los Derechos Humanos.

En consonancia con Abuelas, Madres línea Fundadora, APDH, HIJOS, SERPAJ y el MEDH entre otros, la convocatoria fue “por la memoria y contra el ajuste”. Cabe destacar que no hubo en la comarca ninguna otra actividad programada desde áreas de gobierno municipal o provincial.

Desde la Asociación expresaron que “se trató de una sencilla intervención urbana en un lugar muy cercano a la vida cotidiana de viedmenses y maragatos: en la costanera, junto al muelle, lugar de encuentros y de fotografías, y más precisamente en la fuente Pucará, que como toda fuente, sólo se mira, se admira, se contempla”.

El sábado, unas ciento cincuenta personas ocuparon la fuente y colocaron las imágenes de Milagro Sala y de rionegrinos víctimas de crímenes impunes, como Karen Alvarez, Lucas Muñoz, Atahualpa Martinez Vinaya, Daniel Solano, entre otros. Una gran silueta de Julio López fue también emplazada en la fuente. El reclamo por la profundización del camino de memoria consolidado y fortalecido en los últimos años en nuestro país, se hizo especialmente presente con el reclamo de justicia ante represores de nuestra zona, como Goncalvez, Aveleira, Contreras, Floridia.

Cielo Tailmitte, presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado tomó el micrófono enmarcando el sentido de la movida. Comenzó lamentando que este día nos encuentre en un escenario nacional tan poco favorable a la plena vigencia de los derechos humanos, y recordó los ejes de la movida que la Asociación hizo públicos en la invitación a la jornada.

La convocatoria tuvo como consignas centrales:

*Por la continuidad de los Juicios a Todos los Genocidas, Militares y Civiles.

*Por la Continuidad de las Políticas de Memoria-Verdad y Justicia.

*Cárcel Común Perpetua y Efectiva a todos los culpables-No a las Domiciliarias: en nuestra localidad, condenados y procesados, pasean libremente como: Floridia, Goncalvez y Contreras. ¡No más impunidad!

*No a la Criminalización de la protesta social y a la violencia Institucional detentada en nuestra provincia por el silencio cómplice de las autoridades de la secretaria de Derechos Humanos y la subsecretaria de la municipalidad.

*Justicia por Athaualpa Martinez Vinaya, Lucas Muñoz, Karen Alvarez, Daniel Solano, Otoño Uriarte y por todos los casos de violencia institucional no resueltos. ¡Democratización de la justicia!

*No a los despidos y el ajuste. Por un modelo económico inclusivo, sin desigualdades y que garantice los derechos de nuestro pueblo. Repudiamos el recorte presupuestario de la provincia que avala el vaciamiento de políticas públicas y vulnera derechos económicos sociales y culturales en consonancia con el estado nacional.

*Aparición con vida de Julio López.

*Restitución de nuestros hermanos Apropiados. Y Libertad ya a Milagro Sala.