Vinculan a Lewis y Van Ditman al loteo en el cerro Perito Moreno en Bolsón

En una nota de Página 12, que firma Adrian Figueroa Diaz, se relaciona al emprendimiento inmobiliario al pie del cerro Perito Moreno, en El Bolsón, a una empresa vinculada al magnate británico Joseph Lewis, amigo del presidente Mauricio Macri. El loteo, según las denuncias de pobladores y ambientalistas, además de extranjerizar la propiedad de esas tierras deja en manos privadas una reserva de agua de la que dependen los vecinos y pequeños productores de esa ciudad.

Como ya se informó en ADN, el Concejo Deliberante de El Bolsón aprobó la entrega de tierraspara un loteo a travésa de la cesión de 850 hect{areas, a la empresa Laderas del Perito Moreno, SA, que originó la movilización y protesta de vecinos que fueron reprimidos por la policía provincial.

El proyecto comprende crear una villa turística, en un predio privado vecino al Club Andino Piltriquitrón, en El Bolsón.

Página 12 informó en su nota que la cesión del predio en la zona protegida de Pampa Ludden es una larga historia de presiones y acuerdos que data desde 2011, cuando el entonces intendente Oscar Romera aprobó el loteo en la reserva natural. En 2013, la gestión de Ricardo García anuló esa medida por haber sido firmada sin una audiencia pública previa. Por esa decisión Laderas le inició un millonario juicio a la comuna.

Luego de idas y vueltas judiciales que llegaron hasta el Supremo Tribunal de Justicia rionegrino, este año, el intendente Pogliano llegó a un acuerdo con la compañía vinculada a “Joe” Lewis, en el que se comprometió a anular la resolución que frenaba el loteo, convocar a una audiencia pública y emitir otra resolución que cediese las tierras. En dos semanas se liquidó todo: la audiencia fue realizada el 1 de diciembre, la nueva resolución fue firmada anteayer y su aprobación fue votada –sin debate y a puertas cerradas- esta mañana en el Concejo Deliberante.

Esta mañana, los vecinos no pudieron acercarse al legislativo comunal por el fuerte cordón de policías provinciales, y luego de que se enteraron de que la resolución había sido aprobada se dirigieron al Palacio Municipal, donde fueron recibidos con gas pimienta y palos del Grupo COER, la policía especial. Definieron mantener un acampe sobre avenida San Martín, la principal de la ciudad.

La Asamblea en Defensa de la Tierra y el Agua anticipó que presentará un recurso de amparo para frenar la consumación de la entrega de esas tierras protegidas por la legislación ambiental –y por ello intransferible a intereses privados-, así como también pedirá la impugnación de la sesión del Concejo Deliberante y presentar una medida de no innovar ante los tribunales provinciales.

Detrás del proyecto de Laderas S.A. está el operador inmobiliario Nicolás Van Ditmar, un hombre de estrecha vinculación con Lewis. Inclusive fue quien confirmó a este diario la “amistad” entre el presidente argentino y el magnate británico, quien, además, alojó a Macri en su vivienda de Bariloche durante la visita de Barack Obama a esa ciudad.

“Lo único que puede frenar esto es la movilización popular”, remarcó a Página/12 Jorge Ronco, miembro de la asamblea ambientalista que en 2013 le puso un freno al avance del loteo tras presentar una denuncia ante el Superior Tribunal de Justicia provincial (TSJ). La decisión judicial vigente de no innovar también suspendió cualquier audiencia pública hasta que se resolviese sobre la presunta violación del emprendimiento inmobiliario a la ley de protección ambiental que rige en la provincia.

Según Ronco, la resolución de Pogliano convalidada por cinco de los siete concejales de El Bolsón “desoye al TSJ, incumple la ley ambiental” y se basó en un informe de impacto ambiental “aprobado rápidamente” por la Secretaría de Ambiente municipal, salteando el visto bueno de la Provincia.

Los asambleístas recordaron que durante la campaña electoral “los concejales de la UCR y de Juntos Somos Río Negro decían que estaban en contra del loteo. “No estamos de acuerdo con el loteo de Pampa del Ludden”, había dicho por entonces Pogliano, quien no respondió a la requisitoria de este diario. La venta de “Pampa del Ludden es una decisión del gobernador (Alberto Weretilneck) y no se va a tocar, no vamos a vender”, había asegurado por entonces la ahora presidenta del Concejo Deliberante, Adriana del Agua.

El agua, particularmente, es un punto clave en el conflicto. Rodrigo Tornero, miembro del colectivo de comunicación Alas, explicó a este diario que esas tierras “son una esponja de agua que drena la que se acumula en invierno hacia la zona productiva de Mallín Ahogado”; de allí su nombre: “mallín” es zona de tierras inundables. Entonces, su loteo y posterior explotación comercial sobre esa superficie frenaría el uso de ese recurso a los productores regionales, añadió Tornero, quien conduce un programa en FM Alas, que sufrió amenazas por parte de quienes apoyan el emprendimiento de “Joe” Lewis.

No es la primera vez que el magnate amigo de Macri “privatiza” el agua. En 2010 adquirió parte de un predio lindero al Lago Escondido, y prohibió el acceso público a ese espejo de agua. Fue denunciado por varias ONG y la Justicia le ordenó abrir el lugar, pero el lago sigue escondido.

Desde la Legislatura provincial, el diputado Mario Sabbatella aseguró que desde el bloque del Frente para la Victoria van a “acompañar todo el proceso de impugnación e ilegalidad” que impulsarán los vecinos de El Bolsón contra el acuerdo Pogliano-Laderas S.A., con aval político de Weretilneck. “Es un proyecto que va en contra de los intereses del pueblo y un nuevo avance sobre extranjerización de la tierra”, definió a este diario.

Su par Alejo Ramos Mejía consideró que este hecho muestra que “lo que prima es hacer negocios inmobiliarios y no desarrollos turísticos que darían empleo a vecinos, sobre todo a los jóvenes”. También cuestionó a Pogliano: “Él es parte de un engranaje para que el proyecto se consolide política y jurídicamente”.(Página 12-Imagen: Asamblea en Defensa de la Tierra y el Agua)