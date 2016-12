Weretilneck pidió a los Senadores que defiendan los intereses de Río Negro

(ADN).- Alberto Weretilneck bajó la presión de la Casa Rosada a los senadores por Río Negro. Publicó un comunicado oficial solicitando dejar lado las pertenencias partidarias y votar en función de los intereses de la Provincia. Es por los cambios en el impuesto a las ganancias que deberá tratar la Cámara Alta. El gobernador asegura que habrá perdidas de unos 900 millones de pesos en fondos coparticipables y eso complica más las finanzas y la administración en 2017.

El gobernador apeló a Magdalena Odarda, Silvina García Larraburu y Miguel Pichetto, para “defender los intereses de la provincia”.

ADN pudo saber que el voto sería como el de los Fondo Buitre. En ese momento Weretilneck también militó el proyecto del macrismo. Los votos fueron: a favor Pichetto, en contra Larraburu, ausente Odarda. Ese gesto fue clave por el quórum.

“No caben dudas que este tema nos ha puesto a quienes tenemos cargos representativos en la provincia en una de las mayores encrucijadas para fijar una postura, pero independientemente de los deseos que podamos tener como argentinos y personas de la democracia que el sector trabajador de nuestra sociedad pueda mejorar sus ingresos, desde nuestro lugar institucional debemos defender los intereses y la garantía de los derechos de la totalidad de los rionegrinos”, expresó el gobernador.

En el comunicado, agregó: “No se trata de otra cosa que hacer primar el interés común de los rionegrinos y los argentinos en general por sobre el de algunos sectores, aunque su reclamo sea totalmente justo”.

Sostuvo además que “la Constitución Nacional es muy clara al indicar que los Senadores Nacionales son los representantes de las Provincias, y por ende, deben defender los intereses de su Provincia. Y justamente abrupto cambio en el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias lesiona seriamente a los intereses, no sólo de nuestra Provincia, sino a todas en su conjunto, dejando a varias al borde del quebranto fiscal por la pérdida de ingresos de origen nacional”.

En este marco, el Gobernador convocó a los tres parlamentarios a cumplir esos preceptos que marcan la función del Senador Nacional, “los de defender los intereses de la Provincia dejando temporariamente de lado las pertenencias partidarias. No se trata aquí de oficialismo ni oposición, sino de la posibilidad que las provincias dejen de recibir fondos que son utilizados ni más ni menos que para cumplir con los derechos de los ciudadanos, como salud, educación, seguridad, entre otros, sin tener en cuenta la virtual imposibilidad de acompañar a los sectores productivos o la generación de obra pública”.

El Mandatario consideró además que “esto va mucho más allá de un eventual triunfo legislativo del oficialismo o la oposición, ya que están en juego cuestiones que deben estar muy por encima de las cuestiones partidarias, como lo es el bienestar de la población”.

“Votar contra un beneficio para la clase trabajadora es una de las decisiones más antipáticas y difíciles que debe enfrentar un dirigente político o un representante institucional, pero lamentablemente hoy es el único camino ante el oscuro horizonte que se le presenta a las provincias si este proyecto es votado tal cual está hoy, señaló.

Recordó en tal sentido que “los gobernadores estamos proponiendo una instancia de diálogo y la posibilidad de generar un nuevo proyecto consensuado que respete los intereses de todos los sectores, incluso que cada uno de ellos resigne beneficios, pero que en definitiva decante en una norma más justa. No tenemos margen para nuevas lesiones al ya forzado equilibrio fiscal, y un agravamiento de esta situación nos lleva indefectiblemente a un mayor endeudamiento y déficit. No es ese el camino que deseamos para Río Negro, pensamiento en el que coincidimos con los senadores independientemente de los colores políticos, por lo que desde el Senado se podría trabajar en un modelo compensatorio que no lesiones los intereses de la Provincia”.