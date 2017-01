Advierten en Las Grutas por derrumbes en acantilados

Guillermo Masch, Delegado Municipal en Las Grutas, pidió a turistas y residentes que tengan precaución derrumbes en los acantilados de las playas del balneario e informò que los desprendimientos que se produjeron en las últimas semanas corresponden a un factor natural.

Masch alertó que “aunque están colocados los carteles que advierten sobre este riesgo, muchas personas hacen caso omiso de esta advertencia, poniendo en peligro su integridad física”.

A su vez, la Secretaria de Medio Ambiente municipal Laura Viz, destacó que es de suma importancia comenzar a tomar conciencia sobre el peligro que conllevan los derrumbes y pidió no estacionar ni circular por donde no está permitido, mantenerse alejado del pie de los acantilados en la playa y recordó que “la circulación de vehículos por médanos y playa están prohibidos ya que los médanos son nuestros aliados en la preservación de la costa”.