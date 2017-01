ATE: conflictos laborales, medio ambiente y baja imagen de intendentes

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), sostiene que la baja imagen de algunos intendentes según recientes encuestas, alguna encargada por el gobierno, se debe, por un lado, al aumento de los conflictos sindicales y por el otro, a sus posturas en materia de recursos naturales y medio ambiente.

“Las mediciones muestran que en aquellas comunas en las que crecieron los conflictos laborales, sin respuestas adecuadas, sus intendentes han sufrido una drástica perdida de imagen. Nuestro sindicato a logrado poner en evidencia frente a los vecinos a los intendentes que no respetan las leyes y precarizan el empleo. La gente se da cuenta que una Municipalidad con empleo en negro, no puede prestar servicios de calidad”, declaró Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.

También se analiza que “en estos tiempos la sociedad analiza más que nunca la postura que tienen quienes ejercen cargos ejecutivos en relación a los recursos naturales y el medio ambiente. No es casual la notable baja en la consideración pública de aquellos jefes comunales que en sus localidades no hacen nada contra el fracking o permiten que se use el agua con fines empresariales o se entreguen miles de hectáreas a los capitales extranjeros para proyectos mega-inmobiliarios”, agregó el dirigente sindical.

El gremio considera que la permanente violación de normas por parte de los intendentes, quienes se niegan a regularizar a los trabajadores municipales que se encuentran en negro y sin registrar, afecta la imagen que los vecinos tienen sobre la gestión; si se tiene en consideración que cualquier jefe comunal debiera ser un ejemplo para todos.

Se señala también que en varios casos ese crecimiento en la imagen negativa se vincula a la ideología que los intendentes tienen sobre los recursos naturales: su uso y explotación, tal el caso del gas y el petróleo, el agua, la tierra, los minerales y otros, como así también por su poca preocupación a la hora de cuidar, preservar y defender el medio ambiente.