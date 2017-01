Cuidado con la deuda de los rionegrinos

(Por Mario Sabbatella*).- A veces hablamos apurados. A veces priorizamos argumentos que el ciudadano no comprende. A veces se mezclan las propias ideas, y también las cuestiones partidarias. A veces somos HUMANOS y no nos podemos expresar con absoluta claridad. Pero nada de eso debe ser un obstáculo para que cada uno de los rionegrinos comprenda lo que significa “endeudar a la provincia”.

Se está por votar un inmenso plan de endeudamiento (en dólares) que por supuesto se argumenta con un ambicioso plan de obras públicas. Eso suena bien si se lo dice rápido y repitiendo, cuántas veces la situación lo permita, que la Obra Pública genera empleo.

Pero, dejamos atrás la palabra “endeudamiento” y parece que, como es LA PROVINCIA la que se endeuda, el Estado el que se endeuda, todos quedamos disfrutando del empleo y de las obras – suponiendo que éstas se realicen en tiempo y forma, sin corrupción y sin generar Mas endeudamiento para culminarlas – Pero cuando el Estado es el que se endeuda, ¿quién está asumiendo la responsabilidad del pago a los acreedores? Y además en dólares! A nivel personal ¿quién se arriesgaría hoy a tomar una deuda en dólares?.

Ahí no hay distracción que valga, el único responsable de pagar esa deuda es el CIUDADANO con sus impuestos aunque también se pagan deudas haciendo sufrir al ciudadano con los ajustes en otras áreas (empleo, salud, educación, vialidad, prevención, etc). Los funcionarios y legisladores pasan, los partidos rotan en el gobierno, pero el único que queda allí pagando, es el ciudadano, el de hoy y sus hijos mañana o sus nietos si aún no pudieron pagar en dos generaciones.

Por otro lado nunca debemos olvidarnos que las “deudas” son el producto financiero gracias al cual los Bancos y otros entres monetarios, se llenan los bolsillos. Por lo tanto el Mundo de las Finanzas hará lo imposible por tentar al “Estado” con deudas, total ciudadanos para pagar hay siempre… y siempre el ciudadano PAGARÁ. Sin decidir nada, pagará siempre. Y nuestro sufrimiento es lo que les genera a los Bancos y a tantos entes intermedios, sus ganancias.

Por lo tanto, cuando el ESTADO se endeuda, debemos entre todos estar muy seguros de que vale la pena, de que es indispensable, de que es el momento oportuno para asumir una nueva deuda – que se suma a las que ya tenemos – y sobre todo, debemos ser conscientes de con QUIEN asumimos la deuda.

Por todo esto – explicado quizás con demasiada sencillez y dejando para los curiosos una mayor lectura sobre Deudas del Estado – es que me he expresado con sumo cuidado como Legislador de la Provincia de Rio Negro, frente al Plan Castello presentado por el Gobernador Alberto Weretilnek, mi opinión fue detallada por escrito al Concejo del Partido Justicialista que se reunió el pasado Viernes 20-enero 2017 en Las Grutas, con estas palabras: se copia nota textual.

*Legislador. Frente para la Victoria.