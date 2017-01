Detectan un nuevo caso de Hantavirus en Bariloche

Desde el hospital zonal confirmaron que el joven de 24 años que permanece internado desde hace unos días padece hantavirus. Está en terapia intensiva, con pronóstico reservado. Es el primer caso del año.

Desde el Instituto Malbrán, en Buenos Aires, confirmaron el primer caso de hantavirus del año en Bariloche. Se trata de un joven de Misiones que llegó, hace unos meses, a la ciudad para realizar tareas de desmalezamiento.

Ingresó a la guardia con un grave cuadro respiratorio y ante la sospecha se enviaron las muestras al Malbrán para su análisis, publicó el portal Bariloche2000.

El año pasado se detectaron varios casos. Incluso uno fue fatal.

Las medidas de prevención que difundió el Ministerio de Salud de la Nación son:

-Evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones

-Evitar que los roedores entren o hagan nidos en las viviendas

-Tapar orificios en puertas, paredes y cañerías, mantener la higiene con agua y lavandina, colocar huertas y leña a más de 30 mts de las viviendas, cortar pastos y malezas hasta un radio de 30 mts alrededor del domicilio.

-Ventilar por lo menos 30 minutos antes de entrar a lugares que hayan estado cerrados (viviendas, galpones). Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo húmedo antes de ingresar.

-Realizar la limpieza (pisos, mesas, cajones y alacenas) con una parte de lavandina cada diez de agua (dejar 30 minutos y luego enjuagar). Humedecer el piso antes de barrer para no levantar polvo.

-Al acampar hacerlo lejos de maleza y basurales, no dormir directamente sobre el suelo y consumir agua potable.

-Si se encuentra un roedor vivo: usar veneno para roedores o tramperas para capturarlo (no intentar tocarlo o golpearlo). Consulte en el municipio si se dispone de un servicio de control de plagas.

-Si se encuentra un roedor muerto: rociarlo con lavandina junto con todo lo que haya podido estar en contacto y esperar un mínimo de 30 minutos. Luego recogerlo usando guantes y enterrarlo a más de 30 cm de profundidad o quemarlo.