“El Partido Renovador Río Negro es el massismo militante”, dijo Jácamo

El presidente del Partido Renovador salió a delimitar el espacio masista en Río Negro. Criticó a quienes “salen a levantar banderas que no les son propias”. Y pidió a la sociedad “que sepan distinguir y que eviten elengaño”. La referencia es hacia la figura de César Barbeito, que en estos días se colocó nuevamente en el centro de la dirigencia de ese espacio.

El partido emitió un comunicado que expresa:

“Cuando por los medios, en pleno año electoral, observamos el frenesí de algunos políticos, por levantar una bandera que no les es propia, sino que bajo la conveniencia especulativa y acompañamiento rentado, salen a inmolarse en un paredón con pintadas autorreferenciales o venden a los medios la confección de un partido provincial, sin haber caminado el territorio, tan solo porque pronuncian el nombre de la figura política nacional que más cotiza, eso dentro del Frente Renovador que conduce nuestro líder Sergio Massa, no es massismo ni nada que se le parezca. Estas deleznables y antiguas prácticas que flaco favor le han impreso a la convicción y militancia ideológica de los espacios políticos, es la que desde el Partido Renovador, denunciamos y exponemos ante la sociedad para que de manera libre y sin falsos discursos, esta, evite ser confundida por quienes han logrado maestría en la perpetuidad del oportunismo político, con el único fin de vivir de las bonanzas del estado. Desde este espacio político decimos que:

-El Partido Renovador de Sergio Massa, que conduce el Prof. Cristian Jácamo, recorre las localidades con gastos costeados de los bolsillos de él y de los propios militantes y no de ninguna institución o del erario público, militando desde la propuesta, un proyecto de país sin disfrazar las ansias personales de posicionarse económicamente con una ideología que rentan y no vivencian, como ahora salen a esgrimir otros sectores políticos.

-El Partido Renovador de Sergio Massa, es orgánico y respetuoso de los tiempos que su líder junto a sus armadores nacionales y este mismo, consideran para las elecciones del 2017 en Rio Negro, cuestión que en la provincia todavía no hemos definido.

-El Partido Renovador de Sergio Massa, continua trabajando en la confección de este espacio político, invitando a todos a ser parte de él, cumpliendo con cada requisito que la Junta Electoral Provincial estipula, por más tiempo que nos lleve, sin mentirle a la sociedad como lo hacen algunos que se dicen massistas.

-El Partido Renovador de Sergio Massa, le pide a los rionegrinos, que sepan distinguir, que no permitan el engaño de los oportunistas que en el pasado demostraron sus gestiones y que por acción u omisión aportaron al deterioro institucional de la provincia negándole a los ciudadanos un mejor vivir, que apuesten al recambio generacional de las dirigencias políticas que ya expusieron sus ideas y sus capacidades haciendo un desierto de una de las tierras más fructíferas”.