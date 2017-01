(ADN).- El economista José Luis Espert -con prédica en la Casa Rosada- hizo un repaso político y económico en el programa Terapia de Noticias, que se emite en el canal del diario La Nación. Respecto a la economía dijo: “Este año vamos a crecer”. E hizo una fuerte crítica al peronismo, en momentos donde hay sectores de Cambiemos que impulsan el ingreso del PJ a la alianza de gobierno.

“El presidente tiene un pronóstico que a mí me representa acertado”, señaló, y lo diferenció del anterior gobierno: “El kirchnerismo es un conjunto de ignorantes y delincuentes. Ellos no nos endeudaron pero se fumaron en pipa un Banco Central emitiendo dinero y sacándole todas las reservas. Macri ha decidido, en vez de fumarse en pipa el Banco Central, endeudarse. ¿Está mal? Por supuesto, pero no está mal el financiamiento sino el déficit”, cuestionó.

El economista no dudó en dispararle al peronismo y al kirchnerismo en cada respuesta enunciada. “El peronismo es una mafia. No conozco ningún peronista muy pobre, que esté en estado de indigencia después de haber hecho política toda la vida. Han participado de absolutamente todas las aberraciones políticas de Argentina. Creo que habiendo gobernado el país al menos en el 80 % de los casos de los últimos 30 años de democracia con las calamidades que han ocurrido hay que encerrarlos y decirles basta. Decirles que van a terminar presos”, opinó.

Estas declaraciones se suman a las del jefe de gabinente, Marcos Peña, la diputada Elisa Carrió y otros dirigentes del macrimo, que apuntan contra el peronismo.

El economista defendió al macrismo en varias de sus políticas, aunque se mostró en desacuerdo con las decisiones que tomó respecto a los manteros y al trato que le da a los piqueteros. “Tenemos gente que vino a gobernar, no a robar a diferencia de las anteriores lacras que vinieron a robarse todo. El presidente Macri no miente, él dijo en campaña que algunas cosas no iban a cambiar nada, en otras algo y en otras poco”, explicó aunque se preguntó: “¿Por qué el gobierno gasta tanta energía con el tema de los inmigrantes y al mismo tiempo ha cometido la vergüenza que ha cometido con piqueteros y manteros”.

Para Espert “es una vergüenza que el piquetero haya tomado la calle como la ha tomado y haya ocurrido lo que pasó con los manteros, que (el Gobierno) se los sacó de encima por plata, plata que paga el contribuyente”.