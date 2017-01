Empleados de Horizonte temen por la venta de la empresa y la fuente de trabajo

(ADN).- Representantes del sindicato del Seguro y empleados de la empresa Horizonte, temen que en el último convenio firmado por la aseguradora rionegrina con La Caja, exista una transferencia de la totalidad de la cartera de clientes de la compañía provincial a la firma nacional, poniendo en peligro la fuente laboral.

También hay evidente preocupación ante la imposibilidad de conocer los términos reales del convenio firmado con la Caja, al que no tienen acceso los representantes gremiales. Señalan delegados del sindicato que “hay temor de estar frente a una venta encubierta”, a la vez que se declaró el estado de alerta en los empleados de la compañía.

El comunicado dado a conocer por representantes del sindicato del Seguro señala:

“Como es de público conocimiento, el presidente de Horizonte Seguros, el Cr. Oscar Pereyra, ha refrendado un convenio marco de co aseguro con La Caja de Ahorro y Seguro. En este se habría acordado el trabajo conjunto de ambas empresas, con el fin de hacer crecer la base de asegurados del ramo Vida Facultativo teniendo como objetivo exclusivo de venta al empleado público de Río Negro.

“Entendemos que las políticas comerciales de Horizonte no son objeto de nuestra competencia, aunque a veces no compartamos sus fundamentos. Sin embargo, cuando estas inciden en la estabilidad laboral de los empleados, es nuestra obligación intervenir. Así, consultamos al director de la Compañía acerca de cómo ésta “colaboración” afectaría a las áreas que quedarán desafectadas del trabajo administrativo que absorberá La Caja. Él nos respondió que Vida Facultativo era un ramo poco explotado por nosotros y que la aseguradora con sede en CABA solo trabajaría sobre ese producto —tal y como se comunicó oficialmente—, por lo que no habría puestos laborales en riesgo.

“Sin embargo, unos momentos luego de esa reunión, los mismos empleados de La Caja nos informaron que la verdadera intención de la empresa es abordar todos los ramos rentables y que, para eso, se llevará adelante un proceso de interiorización acerca de los procedimientos administrativos de cada área. ¿Con qué finalidad? No lo sabemos; lo que sí podemos asegurar es que ellos no nos mienten, ya que, en los últimos días, hemos tenido la ocasión de verlos reunidos con las máximas autoridades de los diferentes departamentos de Horizonte, ante la sorpresa de los propios jefes y gerentes involucrados. El rumor, por supuesto, no se hizo esperar: “Están pasando la cartera para vendernos; nos vamos a quedar sin trabajo”.

“Desconcertados a causa de la desprolijidad con la que se ha manejado este asunto, sin ser capaces de determinar si esta contradicción entre discurso y realidad se debió a un inocente error de comunicación o a un cretinismo malicioso, ayer le solicitamos a Oscar Pereira que nos exhibiera una copia del dichoso convenio, para así comprender el verdadero alcance de esta “colaboración”.

“Al momento de redactar esta nota, el Presidente de Horizonte continúa negándonos el acceso al documento.

Por este motivo, y ante la fundada sospecha de que su negativa es parte del encubrimiento de una maniobra destinada a poner en riesgo la fuente de trabajo de más de doscientas familias rionegrinas, los representantes del Sindicato del Seguro exigimos que el Cdor. Pereira exhiba el convenio firmado con La Caja, sin omitir ninguna de sus partes. Mientras tanto, comunicamos que nos encontramos en estado de asamblea permanente, a la espera de una respuesta institucional de la calidad que esta delicada situación amerita”.