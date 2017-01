Intendente preocupado por contaminación del río

(ADN).- El intendente de Ingeniero Huergo, Miguel Martínez, se mostró preocupado por la contaminación del río Negro. “Como gobernantes tenemos una responsabilidad que cumplir” dijo, y pidió tener una conciencia ambientalista y con respeto por la naturaleza.

“No tomemos conciencia de lo que estamos haciendo, no todos pero si algunos, el río Negro era uno de los ríos mas bellos de la Argentina y lo estamos transformando en uno de los peores”, aseguró Martínez. “Si nosotros no tomamos conciencia de esto las generaciones futuras nos van a pedir que rindamos cuenta de ello, y sinceramente como gobernantes tenemos una responsabilidad que cumplir, y sobre todas las cosas los gobiernos que están aguas arriba tendrán que solucionarlo, y aquellos que no cumplan tendrán que rendir cuentas hoy y ahora”, agregó.

“Porque el tiempo apremia y tenemos que empezar a buscar soluciones entre todos, y tener gobiernos con conciencia ambientalista y con mucho respeto a la naturaleza, pero sobre todo por respeto por las generaciones futuras” expresó el intendente en diálogo con el portal Infodelvalle. “Nosotros en Ingeniero Huergo tenemos la planta de tratamiento a 4,5 kilómetros del rió la cual realiza un tratamiento luego vierte el agua procesada a un desagüe, y ese recorrido hasta llegar al río es de 10 kilómetros”.

Martínez aseguró que “no todas las localidades que tienen cloacas hacen el mismo proceso y por ende están ya sobrepasadas y están tirando los desechos crudos al rió y esta genera que aguas abajo perjudiquen a todos los habitantes. Repito, debemos tener conciencia ambientalista y responsable para poder cuidar este hermoso rió que la naturaleza nos dió, y hacemos todo lo contrario”.

“Nosotros -dijo- cuando tomamos una acción de gobierno con respecto a cuidar el rió no es solo un eslogan sino que realizamos y hacemos la obra a conciencia, cuando realizamos los baños en el balneario no dudamos y compramos una planta de procesamiento rápido por iones”.

El intendente remarcó: “Nosotros los gobernantes tenemos que tomar con seriedad el tema de la contaminación y lograr que las localidades vecinas también lo hagan”.