JSRN: Elecciones municipales y candidatos a diputados

(ADN).- Alberto Weretilneck adelantó que el gobierno propondrá la primera qincena de mayo como fecha de elecciones a los municipios. Dijo que en algunas ciudades Juntos Somos Río Negro tendrá candidatos propios y en otras irá en alianza. Aseguró que aún no están resueltos los nombres de los candidatos a diputados. Y valoró la figura de Pedro Pesatti.

El gobernador adelantó que la Provincia dará asistencia electoral a los municipios que voten en mayo. No especificó la fecha, pero evaluó que será dentro de la primera quincena. Este año, varias ciudades renuevan autoridades.

Weretilneck, en diálogo con “Un día más” en Frecuencia VyP, aclaró que su partido irá a esa compulsa con candidatos propios, aunque evitó nombrar las ciudades. Pero comentó que en algunos casos irán en alianza.

Sobre los candidatos a diputados nacionales remarcó que “aún no están los nombres”. Hizo una fuerte valoración política del vicegobernador Pedro Pesatti, y aseguró: “en mi opinión, sería el mejor candidato”. Aunque inmediatmente dijo: “Yo no me animaría a pedirle a Pedro un esfuerzo de estas característcas”.

Weretilneck subrayó que tiene con su vice “una excelente relacion” y que Pesatti “maneja la Legislatra como nadie”. Además, evaluó que “bajar de la vicegobernación a la diputación nacional…”. “No creo que Pedro quiera ser, y para nosotros, como proyecto político, no sería bueno desarmar el equipo de trabajo”, cerró.

El gobernador reiteró que “Juntos va a ser la única fuerza politica que defenderá los intereses de los rionegrinos” y que por ello necesita diputados nacionales alineados a ese objetivo. “No hemos tenido diputados que defiendan los intereses de las provincias” dijo, y marcó que quienes ocupan hoy bancas en el Congreso están cruzados por los intereses de sus partidos, como Cambiemos y el Frente para la Victoria.