Justicia ratificó lo actuado por el municipio de El Bolsón en el tema Laderas

La Justicia rechazó el pedido de nulidad de la Audiencia Pública realizada en El Bolsón sobre el proyecto urbano en el Cerro Perito Moreno y ratificó lo actuado por la comuna, según informó la municipalidad local, que indicó que el intendente Bruno Pogliano, se mostró preocupado porque los actores “ocultaron la información”.

De acuerdo a la información oficial del municipio “el grupo que se manifestó contrario al proyecto ocultó la información”, sobre el fallo judicial, mientras el jefe comunal dijo confiar en la Justicia, al conocer el rechazo que había sobre el pedido de nulidad de la Audiencia Pública, a través de una medida cautelar.

El mandatario destacó que quienes motorizaron y difundieron un amparo ambiental, el fin de semana en la marcha contra el proyecto de Laderas, ocultaron que ya en el mes de diciembre, el Tribunal había rechazado el intento de impugnación.

Pogliano volvió a recordar que “el proyecto no se realizará en Pampa de Ludden y que no se trata de un mega emprendimiento como se pretende instalar, ya que el loteo será de sólo 312 unidades y no se ubicará geográficamente en la zona conocida como Pampa de Ludden” y remarcó que además “se suprimió el campo de Golf y se resolvió realizar la toma de agua no desde el arroyo Pedregoso sino desde el río Foyel, todas cuestiones que habían sido el motivo del rechazos anteriores”.

El mes pasado la Cámara Civil de Apelaciones de Bariloche había denegado la medida cautelar que intentaba frenar la Audiencia Pública, expidiéndose en duros términos hacia los demandantes, “por la incoherencia de querer impedir que se hiciera aquello que años atrás habían reclamado”.

Se señala además que los peticionantes de la medida cautelar “no probaron mínimamente cuáles fueron las razones o irregularidades cometidas por el Municipio”, destacando que “no existía decisión alguna del Superior Tribunal que constituya un impedimento para el trámite”.