Macri defendió a Lewis y dijo que Lago Escondido “tiene un mejor acceso”

Durante la conferencia de prensa que ofreció hoy el presidente de la Nación, defendió a Joe Lewis, de quien dijo “lo conozco desde hace años”, soy amigo y “no tengo vínculos comerciales con él”.

Consultado por la situación planteada en El Bolsón, por el rechazo de sectores de la población al loteo en el Cerro Perito Moreno, respondió que Lewis “no tiene nada que ver con el proyecto Laderas” y agregó que “hay un grupo inversor argentino que quiere hacer un desarrollo… no sé dónde queda. Pero lo que sí estoy seguro es que no tiene nada que ver con Joe Lewis”.

Luego el presidente hizo referencia a la propiedad del magnate inglés en Lago Escondido y al pedido de la Comarca Andina de permitir el acceso al espejo de agua cordillerano, donde explicó que ahora hay un mejor acceso del “anterior a Joe Lewis compre esa propiedad que limita con el Lago. Que es un acceso peatonal desde la ruta nacional. Esa discusión se viene dando hace muchos años y la verdad es que no entiendo qué es lo que se pretende”. Macri conoce el lugar porque estuvo en Semana Santa, el año pasado, disfrutando de una estadía invitado por Lewis.

En clara defensa de Lewis, Mauricio Macri señaló que “él compró a dueños privados un campo, lo desarrolló, vive un par de meses por año ahí, trabaja un montón de gente, sigue invirtiendo… le da trabajo a cientos de personas”.

Más adelante destacó que “la verdad es que no entiendo por qué esta sistemática búsqueda de agredirlo. Alguien que eligió la Argentina para vivir unos años, que no nos pide nada… Esa parte no la logro comprender”.

También se refirió a la central hidroeléctrica del Lago Escondido y manifestó que Joe Lewis presentó un proyecto en la licitación de energías renovables, dentro de cientos de proyectos, para la parte de generación por turbinas y ganó, con lo cual va a aportar a la producción de energía en Argentina, energía renovable, no contaminante.

Para avalar este proyecto agregó que en El Bolsón se produce energía con gasoil, y estaría bueno que esa planta de no funcione más y “tengamos una fuente de energía renovable como eólica hídrica o solar”.