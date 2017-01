Menores: Críticas de Horne a la baja de imputabilidad

(ADN).- “Si vamos a debatir legislación en materia de seguridad, lo debemos hacer desde la seriedad que el tema se merece, no a partir del oportunismo de nuestros gobernantes que, haciéndose eco del sufrimiento de las familias y en un año electoral, proponen criminalizar y estigmatizar aún más a los niños y jóvenes que ya se encuentran excluidos social y económicamente por el Estado”.

De esta manera, la diputada nacional Silvia Horne (FPV), se expresó en contra de la iniciativa del gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

La diputada dijo además, que “la problemática real que tiene nuestro país en cuanto a los jóvenes y su relación con el delito, se debe abordar desde políticas inclusivas, como los espacios para tratar los consumos problemáticos y las adicciones” y agrego que “bajar la edad de imputabilidad sólo demuestra que la intención del gobierno no es resolver verdaderamente la problemática sino profundizarla aún más”.

“Tampoco se ha avanzado en una legislación penal juvenil, en el marco de la Convención sobre los Derechos de los Niños/as y Adolescentes que hemos suscripto, con estas medidas unidireccionales y eludiendo la responsabilidad que tenemos de dar verdaderas soluciones, y no respuestas efectistas”, agregó.

Horne advirtió que “no podemos reemplazar políticas sociales por reformas penales, con estas políticas punitivas los países que las han implementado no han disminuido el delito de los jóvenes”. Además agrego: “estamos frente a un mundo donde sabemos que el trabajo es un bien escaso, y la educación la única manera de acceder a la igualdad de oportunidades” ese es el paradigma de inclusión, “cada vez que aumenta la brecha social también se abre el camino de la desesperación y un callejón sin salida para los pobres, y la mayor vulnerabilidad es del sector juvenil”.

Por lo tanto, sostuvo la legisladora “si ya sabemos que bajando la edad de imputabilidad, de acuerdo a los antecedentes internacionales, no se logra solucionar la problemática, el gobierno no debería unilateralmente proponer una medida de este tipo”, y añadió: “si hoy se llegara a aprobar esta política mañana van a decir que hay que bajar la edad de imputabilidad aún más. La sola idea de ver niños en la cárcel me horroriza” finalizó Horne.