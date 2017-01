No habrá reunión entre Economía y el PJ por el Plan Castello

(ADN).- Isaías Kremer rechazó la invitación de la Comisión del PJ para evaluar el tipo de endeudamiento que requerirá el Plan Castello. Dijo que aún no cuenta con la información requerida, ya que no está finalizado el listado total de las obras que se llevarán adelante. “La respuesta nos sorprende, y nos preocupa”, dijo Martín Soria.

El Partido Justicialista había aprobado, en su última reunión del Consejo, crear una comisión de intendentes, legisladores y dirigentes para que se reunieron con el equipo económico del gobernador Alberto Weretilneck, a fin de recabar información sobre el bono que emitiría la Provincia.

La reunión debía ser mañana en Roca, al menos esa fue la intención del partido opositor. Pero el Ministro de Economía respondió -por nota- que aún no está el listado definitivo de las obras y hasta que no esté finalizado no se sabrá el monto total de dólares que requerirá el Plan Castello, por lo tanto tampoco puede dar definiciones sobre la forma de pago y los intereses.

“El Ministro no tiene respuestas”, ironizaron desde el PJ. Su presidente, Martín Soria, dijo: “la respuesta dada por Kremer a las preguntas básicas que formulamos sobre el endeudamiento, nos sorprende y nos preocupa, porque no solo queda claro que desconocen las obras que integrarían dicho Plan, sino peor aun, reconoce que ignoran la mecánica del endeudamiento, la tasa proyectable, la jurisdicción aplicable y las garantías a ofrecer. Lamentablemente la excusa del Ministro de Economía para no dar respuestas, reafirma nuestra presunción de que estamos ante un improvisado e irresponsable intento de endeudamiento por parte del gobernador Weretilneck”.

Por su parte, el titular del bloque de legisladores, Alejandro Marinao, expresó: “el justicialismo ha definido que actuará unívocamente como bloque y hasta que no haya cabales precisiones de ese plan, nuestra bancada no prestará conformidad al proyecto” -y concluyó- “esperamos que en cuanto tengan al menos parte de la información requerida, cumplan y acepten asistir al encuentro programado”.