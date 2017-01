No hay billetes dólar en los bancos y se dificultan las extracciones en depósito

(ADN).- Si bien el gobierno nacional anunció que no hay restricciones para comprar dólares, directamente por ventanilla, en las entidades bancarias, en la práctica esta operación no es posible -al menos en esta capital- porque los bancos no tienen el billete estadounidense.

La falta del billete fìsico-dolar también genera un inconveniente para el cliente que tiene depósitos en una cuenta en moneda extranjera y quiere retirar el dinero, ya que los bancos no tienen el efectivo para entregar, lo que se constituye en un “corralito virtual”, aun cuando los bancos ofrecen algunas alternativas como transferir el monto al destinatario de una operación comercial o entregar los dólares en las casas centrales en la ciudad de Buenos Aires.

De todos modos comprar dólares en forma directa, cuando la operación supera los 30.000 pesos argentinos, hay que presentar una declaración jurada de la AFIP justificando el origen de los fondos, o en su defecto una boleta de venta de un vehículo o inmueble.

Según pudo constatar ADN en un relevamiento por las entidades bancarias y otros operadores, sigue latente la desconfianza hacia los bancos y el mercado paralelo en esta ciudad opera en forma constante con operaciones que llegan a 17.10 pesos por cada dólar mientras que oficialmente la cotización es de alrededor de los 16.30, pero que es virtual.

Mientras que esta situación pareciera no tener solución inmediata porque a los bancos del interior no le remiten dolar billete, se conocieron denuncias difundidas por las redes sociales -con videos incluídos- sobre la fuga de dólares del país, con imágenes de transportes de una conocida firma de traslados de caudales cargando aviones en Ezeiza.

Además, el mercado del dólar espera a la asunción de Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, donde todos los analistas estiman que a partir de la nueva administración, ese país funcionará como una gran aspiradora de dólares desde todas las regiones del mundo.