“No soy quién para pedir la renuncia de Sergio Bergman” manifestó Weretilneck

El gobernador de Río Negro dijo que Macri “es el que tiene que evaluar” la tarea del ministro de Desarrollo y Medio Ambiente por el operativo para controlar el fuego, en declaraciones que publica hoy La Nación. También señalo que recibió apoyo de parte del gobierno nacional durante los incendios que azotaron a su provincia durante las últimas semanas y evitó cuestionar al ministro de Desarrollo y Medio Ambiente, Sergio Bergman.

Días atrás, el diputado nacional por Río Negro, el kirchnerista Martín Doñate criticó con dureza la gestión de Bergman durante los incendios en la Patagonia y pidió su renuncia al cargo. En el mismo sentido se expresaron otros dirigentes de la oposición.

Weretilneck, reconoció que “hay cosas que no se pueden evitar” y explicó que “por la lluvia había pastos altos, en la noche del 21 de diciembre y 31 de diciembre cayeron 1050 rayos en la provincia de La Pampa y Río Negro. Y después hubo 15 días de variabilidad del viento. No hay estrategia, por más que uno le ponga los millones que le quiera poner, que pueda dominar rápidamente incendios de estas características. En la zona que se incendió no hay un aeropuerto de pista de asfalto para usar medios aéreos. Los incendios se dieron en una zona donde técnicamente es de difícil combate. No es una crítica política”.

Luego agregó en el mismo sentido: “No podría decir una opinión convincente sobre la tarea del ministro, no conozco su tarea ni el presupuesto. No lo he seguido cerca. Sería injusto de mi parte”, aseguró.

Fue consultado por Radio 10 si: ¿Usted no cree que debería renunciar como piden sectores del espectro político? y respondió: “No soy quién” y agregó: “Quien debe pedir la renuncia es el presidente de la República que es quien lo designó. Me parece que es él quien tiene que evaluar”.

Cuando se le consultó si el Ejecutivo falta en su compromiso al no presentarse ni el Presidente ni la vice ni el jefe de Gabinete en las provincias afectadas, el gobernador rionegrino deslizó: “Y Cristina estaba en El Calafate. No cuestiono ni uno ni lo otro. El Estado tiene sus estructuras burocráticas y sus líderes en cada lugar. Con [el ministro del Interior, Rogelio] Frigerio este tema lo he seguido de cerca. También con el ministro de Agricultura. No quiero defender a nadie porque no soy integrante de Cambiemos, pero no en la cabeza del poder está la imagen de que lo que hay que hacer”, dijo.

“Si bien no he solicitado ayuda ni he pedido nada porque considero que la provincia puede hacer frente, tengo que decir que he recibido llamados del gobierno nacional poniéndose a disposición”, dijo el gobernador.