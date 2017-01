(ADN).- El presidente del PJ, Martín Soria, adelantó que algunos intendentes del espacio participarán mañana de la reunión que convocó el gobernador Alberto Weretilneck, para delinear un plan de obra pública provincial. Sin embargo, aseguró que él no viajará a Viedma. E hizo fuertes críticas sobre el endeudamiento de Río Negro.

“Varios intendentes serán parte del convite. En mi caso particular, no suelo reunirme con el gobernador y menos para perder el tiempo”. Así lo manifestó en diálogo con Frecuencia VyP. “Estoy bastante ocupado en la gestion como para ir a escuchar un nuevo plan de obras, cuando todavía los anuncios que se hicieron con los fondos petroleros, no están realizadas”, denunció.

Soia ratificó que el Frente para la Victoria se reunirá el viernes en Las Grutas. Será un encuentro de la conducción partidaria, pero en la que asistirán intendentes y legisladores. Allí se debatirá el proyecto del Ejecutivo.

El intendente de Roca, aseguró que si el proyecto prospero debe tener un articulado que garantice la realización de las obras.

“Cuando el actual gobernador asumió, la Provincia tenía una deuda 3.500 millones de pesos. Hoy, la deuda creció a 8 mil millones. Y Weretilneck quiere otros 8 mil, quiere duplicar la deuda”, se quejó. Soria criticó la administración del Estado y dijo que “veo muy dificil que este gobernador consiga un préstamo en este contexto nacional e internacional”.

Aseguró que “las pocas obras que se hicieron con los fondos petroleros son las que administratron los intendentes”, por ello, “en caso de prospeerar el mega endeudadmiento, tiene que tener resultados positivos”, delimitó, y planteó “condicionamientos para que cada peso de ese préstamo deba ingresar a un fideicomiso, para garatizar que el dinero vaya a obras”. También pidió que “se coparticipe a los municipios”.