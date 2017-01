Pesatti, la gobernabilidad y el proyecto: “Si es necesario, seré candidato”

(ADN).- El vicegobernador Pedro Pesatti admitió que puede ser candidato a diputado nacional. Lo hizo en una entrevista con el diario Río Negro. Evaluó que sin 2017 no hay 2019. Y dijo qu está en juego la gobernabilidad y el proyecto de Juntos Somos Río Negro.

El dirigente descartó posicionamientos personales: “Hay que ganar para consolidar el proyecto y encarar los próximos dos años”. Y manifestó que las definiciones serán en marzo.

De esta manera, el número dos del gobierno recogió al guante. Hace unas semanas, Alberto Weretilneck había asegurado que “Pesatti es el mejor candidato”. Pero condicionó esa postulación a una decisión personal del vice. En una entrevista en Frecuencia VyP, el Gobernador calificó a su compañero de fórmula como un amigo y aseguró que es una pieza fundmental en la Legislatura.

Pesatti manifestó que nunca conversaron con Weretilneck su postulación, pero reveló que “siempre hablamos lo trascendental” de la próxima elección, y “analizamos la mejor estrategia para ganar”.

La elección parlamentaria “consolidará o no el proyecto político (de Juntos Somos Río Negro) recién nacido. Si nos va mal, el 2019 será complicado electoralmente y, en el trayecto, la provincia puede llegar a ser ingobernable. Está en juego la gobernabilidad y el proyecto que lidera Alberto, entonces todo sacrificio habrá que hacerlo. Cualquier dirigente, incluido yo y hasta el gobernador, tenemos que estar dispuesto a hacer los esfuerzos que correspondan. Si analizamos tener la mejor estrategia para ganar. Pero, no se van a elegir personas, pues es una elección parlamentaria. Hay que ganar bien. El escenario no es sencillo y los contextos no nos ayudan”, expresó ante la consulta del diario.

P- ¿Cuál es el contexto adverso?

R- Hay un nuevo alejamiento de la gente de la política y eso, obviamente, impacta más en los oficialismos. Hay una tendencia mundial. En Río Negro, el desafío es romper con la lógica del funcionamiento político. En el Congreso, la acción del oficialismo se organiza a partir del verbo apoyar y de la oposición del verbo oponer. Nosotros debemos organizarnos a partir del verbo defender, a los intereses de la provincia. Río Negro tendrá un espacio en Diputados, independiente de la Casa Rosada, como San Luis y Neuquén.

P- Vuelvo al desafío de su candidatura. Quiero tenerlo en claro. ¿Puede aceptarla?

R- Cualquier dirigente de Juntos tiene que estar dispuesto al esfuerzo y al renunciamiento. En eso me inscribo yo. Si las circunstancias así lo indican, por supuesto, seré candidato. La prioridad no es uno, sino ganar para consolidar el proyecto y encarar los próximos dos años.

P- ¿Y la reforma constitucional?

R- Obviamente, y todo lo que se debe hacer. La reforma la propuse mucho antes, hace tres años.

P- ¿Cuándo será el momento de definir el candidato?

R- Marzo será el mes decisivo. En su estilo, Juntos espera ver los movimientos de los adversarios

P- ¿La gestión se pondrá en discusión en la elección?

R- Siempre, la gestión tiene su peso y con más razón en las elecciones de medio turno.