Plan Castello: Weretilneck anunció un ambicioso esquema de obras

(ADN).- El gobernador Alberto Weretilneck desempolvó el Plan Castello y anunció un ambicioso esquema de obras. Lo hizo hoy la Casa de Gobierno, en presencia de intendentes y legisladores. Dijo que para ello se planifica emitir un bono en dólares, que deberá aprobar el Parlamento. “Es el momento”, aseguró.

Junto a al vicegobernador, Pedro Pesatti, y su Gabinete de Ministros, proyectó filminas que explicaban la situación financiera de la Provincia y el plan de obras. Aseguró que muchas son “históricas” y otras fueron confeccionadas de acuerdo al crecimiento de Río Negro, pero todas pensadas para generar desarrollo económico.

“Es el inicio de un diálogo”, marcó Weretilneck, y pidió a los intendentes que nutran el Plan, al que alejó de especulaciones electorales: “Lleva meses instrumentar un crédito de estas características”.

El planteo fue sobre una política de largo plazo, y el núcleo es el interconectado de comunicaciones y energía para el crecimiento productivo de las regiones.

Weretilneck explicó que en “la situación actual de estrechez” financiera, pensar en estas obras con el presupuesto provincial “es imposible”. En ese sentido justificó un endeudamiento que requiere otro tipo de características: más plazos y menos tasas de interés.

“Los convocamos porque creemos que es el momento oportuno para salir a buscar fondos para hacer obras fundamentales”, dijo el gobernador, ante una treintena de jefes comunales. Las ausencias más notorias fue la de Martín Soria (Roca), cuya ciudad fue la menos beneficiada. Estuvieron presentes 34 de los 39 intendentes y secretarios de gobierno en representación de sus ciudades. También asistieron los jefes de los bloques legslativos.

Weretilneck aprovechó la oportunidad para responder las críticas que surgieron desde Cambiemos y el Frente para la Victoria: “En términos concretos, Río Negro es una provincia desendeudada”. Recordó que cuando asumió la deuda representaba casi el 60% y hoy, el 27,9 es el stock de deuda, de la cuál, el 85% es con el Estado Nacional”.

“No podríamos empezar este debate si esta provincia fuera inviable”, desafió. Y recordó que hace unos días se publicó un informe de una consultora que coloca a Río Negro como una de las de menor riesgo por el tipo de deuda. “Somos de las mejores provincias en materia de confianza”, remarcó.

Y dijo que “un crédito de estas características, es a largo plazo”, que solo lo otorga una buena calificación. Si bien no especificó el tiempo, dijo que trasciende su mandato, por eso la búsqueda de consensos.

“Esto no es a libro cerrado, es un debate abierto con los intendentes y legisladores para alcanzar consensos. No hay plazos. No es rígido. Estamos hablando de cosas serias”, expresó. “El bono lleva meses gestionarlo y no coincidirá con el año electoral”, agregó.

Sin embargo, puso límites al debate, y pidió que las opiniones, sugerencias y cambios que planteen los intendentes, se hagan en un término prudencial.

“Proyectos sobran, ideas sobran. Esto que vamos a plantear tiene que ver con el desarrollo económico para dotar de infraestructura para el crecimiento de las regiones”, mencionó el Gobernador, quien insistió con la estrechez de los números provinciales, remarcó ingresos y gastos y la merma de fondos nacionales.

“El ingreso de los fondos coopartipables crecieron un 28% con una inflación del 40%”. Los datos corresponden a 2016. Así justificó el déficit y la colocación de Letras. “Incrementamos el gasto en personal, porque no están contemplados los aumentos salariales”, se escudó, y mostró que sólo en ese ítem hubo aumentos, para asegurar que existe un ahorro en la Provincia, tal cuál lo está pidiendo Nación.

Weretilneck hizo un repaso de obras:

-Parque Productivo Tecnológico Industrial de Bariloche: 45 millones de dólares.

-Centro de Convenciones Bariloche: 14 millones de dólares.

-Ciudad judicial de Cipolletti: 18.950.000 dólares.

-Ciudad judicial Bariloche: 43.530.250 dólares.

-Reacondicionamiento de las sedes judiciales de Villa Regina (6.422.000 U$S); Choele Choel (5.468.750 U$S); San Antonio Oeste (4.520.000 U$S); el fuero federal de Viedma y los anexos de la sede del Poder Judicial (9.406.000 U$S).

-Gasoducto de la Región Sur: 47 millones de dólares.

-Núcleo de Transporte Público Los Menucos: 15 millones de dólares.

-Red Multiservicio de Altec (fibra óptica): 24.941.597 dólares.

-Digitalización de Canal 10: 3.500.000 dólares.

-Pontón flotante del Puerto de San Antonio Este.

-PROZOME: 5 millones de dólares.

-Conducción del río en Pomona: 1.650.000 dólares.

-Plan Director de Desagües Cloacales: 76.900.000 dólares. Para la ciudades de Allen, Luis Beltrán, Río Colorado, Villa Regina, Villa Cerro Catedral, Viedma, Sierra Colorada, Maquinchao, Pilcaniyeu y Maiqué.

-Riego en Campo Grande: 4.650.000 dólares. Para irrigación de 3.100 hectáreas.

-Estaciones transformadoras eléctricas: Buscan anillar la provincia y potenciar la zona Pomona-Conesa para irrigar campos. La Línea Sur tendría su propia generadora de energía.

-Modernización de las Centrales Hidroeléctricas.

-Pavimentación, repavimentación y refuncionalización de rutas.

-Corredor internacional. Paso a Chile por El Foyel.

-Remodelación de los aeródromos de El Bolsón, Jacobacci, Sierra Grande y Los Menucos.

-Equipamiento para los municipios por 25.132.000 millones de dólares.

-Financiamiento para obra pública municipales por 20 millones de dólares.