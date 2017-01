Puja salarial: “Con el 17% no hay inicio de clases”, dice UnTER

(ADN).- “Con este porcentaje de aumento, no va a iniciar el ciclo lectivo”. De esta manera, la titular de la UnTER, Patricia Cetera, respondió a las declaraciones del Gobernador, que puso el techo paritario en el orden del 17%. Y aseguró que si no se modifica ese porcentaje, no habrá diálogo.

“No hay posibilidad de conversarlo porque hay un semestre en el que no se negoció el aumento” ratificó Cetera. Y aseguró: “Con este porcentaje de aumento, no va a iniciar el ciclo lectivo”.

Las seccionales locales del sindicato realizarán asambleas para fijar posición. Habrá un Congreso gremial la próxima semana, y podría definir un plan de lucha.

“No podemos hablar, en esta provincia patagónica, de un porcentaje del 17 o 18%, cuando nosotros sabemos, y el gobernador también, que la inflación del año pasado fue del 42%”, manifestó la dirigente.

La secretaria general de la Unter manifestó que “si se redistribuye la riqueza con justicia no va a haber conflicto, pero si el ajuste es para los asalariados no lo vamos a aceptar”.

Cabe recordar que entre UnTER y Educación se armó una mesa de seguimiento de inflación. El objetivo es determinar el indice de 2016 para “equiparar” salarios. Según el Gobierno, el año pasado el registro fue del 40% y el gremio obtuvo un 37 de incremento.

La cifra difiere cuando se consulta al gremio. Sus dirigentes manifiestan que ese porcentaje correspondió a los cargos inferiores y que el aumento -en promedio- está lejos del 37%.

De todos modos, si los números fuesen como mafiesta Educación, al gremio docente le correspondería e 17 más el 3, es decir, que el incremento estaría alrededor del 20%, para recomponer el poder adquisitivo perdido en 2016.

“Este año debe haber una pauta salarial razonable” dijo Weretilneck, y aseguró que no se puede seguir endeudando a la Provincia. Y prefirió pagar salarios con el 17% y no avanzar en aumentos “impagables”.

Pero el Gobernador también admitió que este será un año confictivo. Y la UnTER se encamina a un plan de lucha.