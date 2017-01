Sergio Capozzi, de la Fundación Pensar Bariloche calificó de “oportunista” a Doñate

El presidente de la Fundación Pensar Bariloche, Sergio Capozzi, calificó como “oportunismo puro” a la propuesta del diputado nacional Martín Doñate de constituir un fondo de reparación histórica para Bariloche.

“Es una lástima que no se haya acordado antes de Bariloche, porque los problemas de la ciudad no son nuevos”, dijo Capozzi y destacó que “cuando Doñate fue legislador provincial no propuso nada, ni el kirchnerismo hizo nada cuando fue gobierno nacional o municipal”.

El titular de la Fundación Pensar Bariloche, quien además es referente del PRO barilochense, consideró que “si bien todos compartimos las intenciones que expresa Doñate, cuando analizamos el contexto nos damos cuenta de que está actuando para la tribuna como hace con tantos otros temas”.

Capozzi también remarcó las “fuertes inversiones que está haciendo Nación para mejorar la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes”. En este sentido, valoró la licitación en marcha por 600 millones de pesos para el saneamiento del Nahuel Huapi, los planes de mejoramiento habitacional y urbano en diversos barrios, la apertura de una Casa de la Producción, la inclusión en el Presupuesto de la terminación del Gasoducto Cordillerano, la inclusión de Bariloche en el programa “El Estado en tu Barrio” y la asistencia financiera desde Nación a través de ATN, entre otras iniciativas. (Crédito Web)