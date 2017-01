María Emilia Soria habló de la posibilidad de renovar su banca como diputada nacional por el Frente para la Victoria, en las próximas elecciones legislativas. “Sería un orgullo para mi ser candidata” dijo, aunque admitió que “todavía hay muchas discusiones que saldar en el partido”.

“Está la voluntad y las ganas. Sería un gran orgullo que la sociedad pueda evaluar no solo la gran cantidad de proyectos que presenté sino todo lo que defendimos, desde lo ideológico, lo conquistado y los intereses de los rionegrinos”, expresó.

Soria hizo declaraciones (que reprodujo el diario Río Negro) en la sede del Centro País en su última visita a Bariloche, junto al diputado Martín Doñate, el legislador Jorge Vallaza y la exintendenta María Eugenia Martini.

Sin embargo, advirtió que aun no hay definiciones en relación a las candidaturas y remarcó que “ante un contexto en el que la inflación crece, el comercio no se reactiva y hay muchísima gente despedida, hablar de candidaturas no corresponde”.