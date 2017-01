“Soria siempre se opone y después es el primero que se anota”, dijo Palmieri

Luego que el intendente de General Roca, hiciera conocer por la prensa que no estará esta mañana en la Casa de Gobierno a una convocatoria del gobernador Alberto Weretilneck, a los jefes comunales de la provincia, Alejandro Palmieri no tardó en responder y señaló que “Soria siempre se ha opuesto a todo, es su forma de ser”.

El presidente del bloque de JSRN destacó además: “Pero así como es cierto que Soria se opone a todo, también es cierto que a pesar de eso, Roca por ser la segunda ciudad más grande de la provincia, y por su índice de coparticipacion, siempre es de las más beneficiada con la distribución de fondos, suerte que no tienen las localidades más pequeñas”.

La convocatoria del Salón Gris de la Casa de Gobierno, responde a la presentación de un plan de obras que mediante un préstamo de 500 millones de dólares piensa ejecutar el Ejecutivo y donde los intendentes podrán diseñar su propio plan en cada localidad, por tal motivo sobre la ausencia de Soria, el legislador Palmieri advirtió que “si él no quiere ir, no nos sorprende, pero al menos esperamos que no intente condicionar a otros intendentes, porque los va a terminar perjudicando”.

“Soria también se opuso a todo cuando la provincia pretendía percibir los fondos por la renegociacion de los contratos petroleros. Fue el principal opositor, pero después fue uno de los primeros en presentar los proyectos de obra e inversiones para que la provincia le gire 22 millones a Roca”, dijo el Legislador roquense.

“Pareciera que no quiere ayudar a los intendentes, que está en contra de las necesidades que tienen, a pesar que es el presidente del partido”, agregó Palmieri, quien sobre los dichos del intendente sobre Weretilneck, manifestó que “el ser Gobernador es, antes que nada, un cargo institucional más allá del partido al que pertenezca quien ejerce el cargo. Y Soria, cuando desconoce al gobernador, en realidad lo que desconoce es el resultado de las urnas. Así cada agresión suya es una confirmación de sus métodos”.