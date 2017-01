Triaca: “Hay que entender a las empresas que despiden”

Estaba de vacaciones en Marayui la segunda semana de enero, pero el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se ocupó de intervenir el sindicato azucarero. Al regresar se adentró en la preparación de medidas para reducir los aportes patronales. Y brindó un reportaje a la revista Noticias.

-¿Qué reformarán?

-Estamos armando medidas para mejorar las condiciones de empleabilidad y hay tres temas que el Presidente planteó definitorios. Uno es la promoción del empleo: hace cinco años que el empleo está en números similares. El segundo tiene que ver con la litigiosidad. Por ejemplo, la reforma del sistema de ART. El último punto es la sustentabilidad del sistema previsional.

¿Cómo promocionarán el empleo?

Estamos planteando medidas que va a definir el Presidente antes de febrero. Algunas tienen que ver con los programas de Desarrollo Social para habilitarlos a que sirvan también a la generación del empleo formal. Otra parte tiene que ver con un régimen de pasantías que no se desvirtúe como el sistema que tuvo la Argentina sino que apunte a la tarea formativa. Tenés una diferencia enorme entre la demanda de trabajo y la oferta por falta de conocimientos. Tenés que apuntar a que nuestros trabajadores tengan los conocimientos suficientes en programación, diseño, administración de programas de alta tecnología. Con Nico Dujovne estamos trabajando aportes y contribuciones del empleo nuevo.

Con el kirchnerismo ya había rebajas de aporte…

Sí, pero la implementación no funcionó.

En la CGT dijeron: “No son impuestos al trabajo” sino contribuciones a la obra social y la jubilación. ¿Quién resignará aportes?

Hoy el sistema de aportes no termina de financiar el sistema previsional. Tenés que financiarlo con Ganancias. Hay cuatro millones y medio de trabajadores que no están formalizados y necesitás que esos sean aportantes.

Pero la rebaja de aportes no asegura la formalización…

Pocos países tienen el nivel de cobertura previsional que tiene la Argentina. Acá le han dado la moratoria a casi 3 millones de personas que no han hecho sus aportes. Hay muchos que eventualmente van a tener la pensión universal a la vejez que hemos creado. Antes había casi cuatro aportantes por beneficiario y hoy cerca de dos por uno.

También la Reparación Histórica ha generado un problema de sustentabilidad.

La ley dice con que en estos tres años tenemos que generar un proyecto sobre reforma previsional.

¿Subirán la edad de jubilación?

Discutir un año más o menos cuando tenemos cuatro millones y medio de trabajadores informalizados… ahí tiene que estar nuestro foco.

¿Por qué las empresas contratarán a personas con planes de Desarrollo Social?

Imaginate un trabajador de un convenio cuyo salario es 12.000 o 15.000 pesos. Al empresario le serían 4.000 menos que tiene que poner.

Pero muchos obreros no tienen la formación suficiente…

Eso no significa que no haya actividades formales para esa gente. Le estamos pidiendo a empresas que ayuden a las personas sin secundario completo a que lo completen.

Nunca le aprobaron su proyecto de ley de primer empleo…

Los cuestionamientos que se hicieron no tenían sustento técnico sino condimento político.

Este año electoral va a tener más de ese condimento.

Por supuesto, pero ahí tenemos que ver quiénes priorizan las posibilidades de empleo.

El privado formal cae 0,2% interanual desde julio…

Durante la primera parte de 2016 había sectores que estaban en un proceso contractivo, como la construcción y la industria manufacturera con vínculos con Brasil. Hubo caída de la obra pública a partir del último semestre de 2015. A partir de julio los valores son distintos.

Pero abajo de 2015…

Estamos recuperando…

¿La industria puede generar empleo? Está complicada.

Agroindustria está empujando un montón.

¿Y la industria no vinculada al agro?

Pero hay muchas vinculadas al agro.

La metalmecánica es tan grande como la agroindustria.

Totalmente. Todavía Brasil no termina de arrancar. También esos sectores tienen que mirar sus procesos productivos, trabajar con los sindicatos para ver de qué manera pueden desarrollarse mejor, como hicimos en Vaca Muerta.

La Argentina de Macri va a contramano de los Estados Unidos de Trump, que amenaza con que si Apple no fabrica allí, cierra la importación de China. Acá se abre la importación de computadoras.

Si hay un producto que se hace acá y sale tres veces más caro que uno de afuera, no podemos castigar a los consumidores porque es un producto que usan los chicos para estudiar, mucha gente para trabajar. Nuestro objetivo está apuntado a cómo desarrollamos una producción, la hacemos lo más competitiva posible y exportamos más.

Hay despidos en la industria electrónica, la textil. ¿Qué hará el Gobierno con esa gente en la calle?

Sostenemos algunos de los programas que ayudan, sobre todo en emergencias, como los Repro, pero también hemos generado algunos programas de transformación productiva. Hay líneas de financiamiento para el capital de trabajo y la reconversión de los trabajadores. En el caso en que tenga que haber salida de trabajadores, les damos una asistencia específica y transferencia de recursos, como no había antes, y le damos a la empresa que lo vaya a contratar una baja concreta en recursos.

Su secretario de Empleo, Miguel Ponte, dijo que contratar y despedir gente debía ser como “comer y descomer”…

Miguel es un gran profesional, un profesor de filosofía, quizás utilizó los términos incorrectos. Lo que Miguel quería decir es que en el desarrollo del mercado laboral siempre hay creación de empleo y salida del empleo. Uno no tiene que entender que eso es un tema que no nos preocupa. Cada persona que pierde un empleo es una angustia familiar y nosotros tenemos que estar dando una mano.

La CGT dice que las empresas que se comprometieron a no despedir están despidiendo.

Hay que señalar claramente quiénes son los que no están cumpliendo y entender si tienen circunstancias particulares por las cuales no pueden cumplir. Ahí tenemos que estar todos trabajando en la asistencia.

Alpargatas y Clarín echaron empleados…

Clarín tiene, como muchas de las empresas gráficas, un proceso de cambio de su desarrollo de tecnología de producción y Alpargatas es del sector textil, que es uno de los que más sufrió la caída del consumo. Pero estamos sosteniendo a muchas de las empresas de esos sectores.