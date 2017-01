UnTER Cipolletti cuestionó los cambios en el control de licencias

“Nuevamente el Gobierno arremete contra los docentes, anunciando un cambio en el control de licencias que aplica la lógica empresarial en la realización del trámite” sostuvo la UnTER de Cipolletti, al cuestionar la modificación anunciada por Educación y agrega que “este cambio quita de la órbita de la escuela la responsabilidad de recibir la información y de dar curso a la solicitud, evitando de este modo ´una forzada visión gremial´.

Señala el gremio que “los docentes no tenemos licencias ilimitadas, como pretende dar a entender el Gobierno. Incluso para afecciones comunes o enfermedades de corto tratamiento, se reconocen mucho menos que otros trabajadores estatales y privados y tampoco es cierto que se demore más de un mes en elevarse la información de las ausencias desde las escuelas”.

“Por otra parte, llama la atención que la búsqueda de eficiencia por parte del Gobierno no lo haya impulsado, por ejemplo, a buscar un sistema más eficaz en la liquidación de los sueldos que muchos docentes, por errores que son de exclusiva responsabilidad del gobierno provincial, cobran con importantes mermas o no cobran en absoluto. Tampoco le quita el sueño que las escuelas pierdan días y hasta meses de clases por problemas edilicios de fácil solución si tuviera la decisión política de invertir en vez de recortar. Que falten insumos de limpieza en las escuelas, que falten alimentos en los comedores, que los niños y niñas no puedan llegar a las escuelas y jardines por falta de pago a los transportistas, que haya escuelas sin edificio, que no se pueda garantizar la escolarización de niños y niñas de 4 y 5 años por falta de jardines de infantes, no forma parte de las preocupaciones pseudo eficientistas del gobierno”, manifiesta el documento de la UnTER Cipolletti,

El gremio cipoleño describe la situación actual, analizando que “cada año, cuando se acerca el inicio del ciclo lectivo y la negociación paritaria docente, el gobierno inicia las mismas maniobras mediáticas, dando información sesgada, falaz y tendenciosa para justificar su política de recorte y ajuste. No le interesa saber por qué se enferma un docente, ni invertir en una cobertura de salud integral, incluso vaciando nuestra obra social. No le interesa mejorar las condiciones en que los/as docentes enseñan y los chicos aprenden. La política educativa diseñada desde el Ministerio, como la Reforma de las escuelas Secundarias, apunta a vaciar la escuela pública, a la desinversión, al empobrecimiento, abandono y deterioro”.