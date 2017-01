UnTER dice que con reforma secundaria y sin paritarias no inician las clases

La secretaria general de Unter Río Negro, Patricia Cetera, adelantó que con reforma en el secundario y sin paritarias los docentes no van a iniciar las clases. Así lo publicó el diario La Mañana de Cipolletti que reproduce un dialogo con la radio LU5, donde manifestó que que si el gobierno no hace marcha atrás con la reforma de Nivel Medio y si no se llega a un acuerdo por los salarios del 2017, no van a comenzar las clases en toda la provincia.

Por otra parte sigue la polémica por la puesta en marcha en Río Negro por la reforma de la Nueva Escuala Secundaria entre la titular de Educación y el gremio docente, a partir de las declaraciones a la prensa de Mónica Silva, quien señaló que “esta escuela que estamos proponiendo es tan exigente, que va a generar la posibilidad de aprender con puntualidad los conocimientos que se requieren para una sociedad como la que hoy estamos viviendo” y agregó que “los estudiantes deberán aprobar las materias con siete. Los que se desaprueben deberán volver a cursarse. Es una modalidad similar a lo que ocurre en las carreras universitarias”.

La respuesta vino del secretario general de Unter Cipolletti, Pablo Krahulec, quien replicó que “lo que plantea la ministra Silva respecto a la reforma educativa es una verdadera estafa a toda la sociedad”, a la vez que destacó que además de no contar con el consenso de todas las partes, plantea un vaciamiento de la escuela secundaria y una reforma laboral ajustando a la espalda de los trabajadores.

Krahulec sostuvo que la reforma es utilizada por Silva para comenzar su campaña para algún cargo en el ministerio de Educación de Nación y explicó en respuesta a los argumentos oficiales que “la figura del recursado es inexistente en esta nueva escuela que se plantea, provocando el descontento social, queriendo invisibilizar problemas como la deserción escolar y la repitencia. Solamente pretenden presentar ante los organismos internacionales que financian la educación pública estadísticas dibujadas”.

El dirigente de UnTER Cipolletti, puntualizó que la reforma implicaría una reducción de entre un 40 y un 50 por ciento de los puestos laborales, tal cual lo plantea el gobernador al adelantar un ajuste en los gatos públicos de la provincia. “La reforma no sólo tiene que ver con menos puestos de trabajo sino que también plantea una reducción salarial, ya que se quiere que un docente trabaje por el mismo sueldo más cantidad de horas, extendiendo la compatibilidad horaria de 35 a 37,5 ”. Agregó que “esto también plantea la descentralización laboral, esto quiere decir que el docente se tiene que hacer cargo absolutamente de todo lo que suceda en la escuela, alejando a la institución de su rol netamente pedagógico”.

Por su parte, Bessie Canale, docente de Lengua y Literatura, explicó que en ningún momento se habla de recursados, si de trayectorias. “Esto implica que los docentes se van a encontrar en el aula con estudiantes con distintos grados de aprendizaje y distintos contenidos no aprendidos. Es materialmente imposible llevar adelante un proyecto con estas características”, destacó.