Alfonsin cuestionó el rol de la UCR en el gobierno

Ricardo Alfonsín, cuestionó al radicalismo por no mediar en las decisiones del gobierno nacional y criticó el acuerdo por la deuda de los Macri con el Correo.

El diputado de la UCR aseguró por Radio 10 que si el radicalismo sigue igual, no será candidato. El dirigente cuestionó que el histórico partido no cuestione al Gobierno y no tenga injerencia en sus decisiones.

“Para mí, lo más conveniente en el tema del Correo es que hayan intervenido todos los organismos del Estado”, dijo Alfonsín, quien aseguró que el presidente debe cambiarlo.

“No hay jueces independientes, hablar de justicia independiente es un eufemismo. No cambiamos en nada la Justicia”, dijo el diputado.

El dirigente además habló de una entrevista del presidente de la UCR e intendente de Santa Fe, José Corral, quien dijo que “pelearán en el Gobierno los puestos que crean que pertenecen al radicalismo”.

“Yo le diría acordate alguna vez Corral de pelear por las ideas de los radicales y también de poder opinar en las decisiones del Gobierno”, sostuvo Alfonsín.

El diputado dijo que dentro de Cambiemos no hay diálogo. “Esto no se lo reprocho al PRO, porque si mi partido no disputa participación, la culpa es nuestra”, afirmó.