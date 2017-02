La transformación Educativa que nos debe involucrar con seriedad a todos

(Por Héctor Roncallo*).- Rápidamente, en el día de la fecha la Legisladora Roxana Fernández de JSRN salió a criticar y “lamentar la postura del gremio docente”, ante lo que es de público conocimiento, en lugar que, desde su función, como la de todos los legisladores, establecer estrategias para acercar posiciones. La Legisladora se coloca desde el lugar del poder ejecutivo demostrando públicamente la dependencia que se tiene en relación a ese poder. La falta de criterios propios y lo más grave la posición de observador y crítica del gremio, en lugar de legislar para todos, acción que debiera ser más que necesaria en la política argentina.

Sabe la Legisladora que la economía es una decisión mundial y nacional?, y que la marcha de ese proceso es la que da garantías para acompañar, profundizar toda acción de transformación. Para eso se necesita contar con políticas claras en las jurisdicciones que garanticen la defensa contra políticas económicas que atropellan a la autonomía y a las decisiones a largo plazo. Los que deciden lamentablemente tiene dependencia nacional y dentro de la jurisdicción están los corre-ve-y-diles que no ubicándose en el lugar que están, en el rol que deben cumplir, salen a agredir, físicamente, como lo ha hecho un vocal del CPE o la legisladora que con su posicionamiento da lugar a que tengamos que salir, algunos, a producir aclaraciones.

No la leí a la legisladora salir a criticar al ex ministro Mango cuando hizo caer la reforma educativa mediante dictado de resoluciones que rompieron con procesos de participación mientras sectores del gremio defendíamos que la escuela deje de ser un coto de caza de sectores partidarios; no la leí cuando el Ministro Nacional Bulrrich vino a propiciar la conquista del desierto, y tampoco la Leí cuando Ribodino salió a agredir a un compañero de nuestro sindicato. Tampoco veo que se encuentre preocupada porque en el supuesto proceso democrático en la conformación del Cuerpo Colegiado siga funcionando la ley 4836 (2013) mediante la cual en forma antidemocrática designan, ellos, los legisladores, una representante en nombre de los padres para que actúe en la opinión y decisión del sistema educativo. ¿Sabe que esa persona actúa y decide en nombre de los padres de las Escuelas de la Provincia sin establecer consultas sobre definiciones curriculares, proyectos educativos, planes de estudio, etc, etc,?. La pusieron a dedo ustedes. Sabe Sra. Legisladora que en el CPE, en el año 2016 se dictaron 4405 Resoluciones, de las cuales sólo 32 fueron definidas en el ámbito del Cuerpo Colegiado, las restantes en nombre de la presidenta o a cargo de la presidencia, violentando brutalmente el ejercicio democrático de las Instituciones. Lo sabía?, no la leí criticando semejante abuso de poder. Que hubiera dicho Ud. si en la legislatura el Vicegobernador hubiera dictado miles de leyes sin el funcionamiento del cuerpo Legislativo?. Se entiende el porqué de nuestro Congreso. Los docentes estamos cansados de abuso de poder y de las mentiras públicas de que hay procesos democráticos en marcha; ¿si no se respeta el proceso democrático de la participación y de las organizaciones gremiales, como podemos pensar en un proceso serio y profundo de la nueva Escuela Secundaria?. No se trata sólo de un problema económico, se trata también de un problema político con mayúscula, se trata de poner en debate profundo el alcance del funcionamiento de las Instituciones Escolares, del CPE, de respeto al gremio, de lo que entendemos por Transformación, por participación y democracia.

Mi reacción es en función a la agresión sutil y orientada para generar violencia entre los docentes y docentes y comunidades educativas. No debiera señora legisladora preocuparse ante las amenazas de dejar en la calle y sin sueldo a 4500 docentes del nivel secundario, en lugar de inducir en contra de nuestro gremio?, o no escuchó a la Sra. Ministra decir que todos los docentes no están más en el sistema, ¿cómo se llama esto?, no la Escuché manifestar preocupación ante el despido masivo de trabajadores de la educación en Río Negro.

*Ex Secretario General de UnTER