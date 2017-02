Massa ratificó la construcción del FR en Río Negro

(ADN).- El diputado nacional Sergio Massa se reunió con los referentes del Frente Reovador en Río Negro. Los alentó a seguir construyedo el espacio en la Provincia. Debatieron estrategias y acoerdaron visitas de los referentes del espacio para desarrollar una agenda temática con diferentes sectores.

Hasta la reunión , en General Roca, llegaron los titulares del Partido Renovador, Cristian Jacamo, y del Partido Tercera Posición, Roberto Vargas.

Massa estuvo en la ciudad del Alto Valle invitado por el presidente del PJ, Martín Soria, al cierre de la Fiesta Nacional de la Manzana. El líder del Frente Renovador aprovechó para desarrollar su agenda política y económica. Se reunió con productores frutícolas y alentó el desarrollo de las ecomías regionales.

Según transmitieron los refrentes locales, Sergio Massa marcó la línea política que el Partido Renovador deberá seguir de ahora en más, no solo ante las elecciones de medio término que se disputaran durante el presente año, sino de acá hasta que el Partido pueda competir electoralmente por cada uno de los estamentos de poder provinciales.

El equipo de diputados y técnicos que acompañaban al ex candidato a presidente, tales como los diputados nacionales Raúl Pérez, José de Mendiguren, Marcos Lavagna, etc. asesoraron a los referentes del Partido Renovador, dejando claro que no solo están a su disposición sino que convinieron en la agenda de trabajo del Frente Renovador, generar de manera conjunta próximas visitas a distintas localidades con diversas temáticas a abordar de acuerdo a la realidad y problemáticas provinciales.

Un dato: no estuvo César Barbeito. El ex candidato a gobernador de la UCR viene promoviendo una construcción massista en la provincia.