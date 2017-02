Nuevo sector peronista se organiza en Río Negro

Dirigentes y referentes de distintas ciudades de la provincia se reunieron en Fernández Oro, para generar un espacio “político dentro del PJ, que comience a discutir los temas que hoy no se discuten” buscar una alternativa electoral de cara a las próximas elecciones “que sea coherente con el pensamiento del peronismo rionegrino”, señalan en un comunicado los organizadores del encuentro y que tiene como referente a Ceferino Namuncirá, ex interventor de la CNC del gobierno anterior.

El sector programò reuniones para el próximo mes en Villa Regina y Viedma. Por su parte tambien una Ceferino Namucurá coordinará con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Bariloche, para concluir esta programación con un acto en Bariloche.

Participan de este sector peronista Ceferino Namucura (ex interventor de la CNC); Mario Scandizzo(concejal FPV de Bolson); Juan Reggioni (ex intendente FPVde Fernandez Oro); Clauidio Sepulveda (ex concejal de Cinco Saltos); Adrian Martin (ex concejal FPV y candidato a intendente de Ingeniero Huergo); Miguel Padua ( ex presidente del tribunal de cuentas de Fernadez Oro);Diego Reggioni (Fernandez Oro); Matias Pellegrini (Bariloche); Damian Macalla (Fernandez Oro); Emerson Figuieras (General Roca) Marcelo Barbeito (El Bolson) Adrián Cisterna (Fernandez Oro); Marina Jaramillo (Bariloche) Esteban Zambrano (Bariloche) y Gerardo Bravo (El Bolsón).