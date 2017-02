Ocampos dijo que “respetamos nuestra plataforma y coincidimos con Cambiemos”

“Respetamos a ultranza nuestra plataforma y coincidimos con Cambiemos, por nuestra pertenencia a la Coalición Cívica ARI y acompañamiento a Liiita Carrio desde siempre”, manifestó el legislador del Frente Progresista, ante una comentario de ayer de ADN, sobre el pedido que hizo el Partido Socialista al bloque de rechazo al endeudamiento que pretende el gobierno provincial.

Precisamente el comentario hizo referencia a que los legisladores de la bancada del Frente Progresista coinciden en el armado de Cambiemos en Río Negro, donde tanto el Partido Socialista como la senadora Magdalena Odarda del CC-ARI, se han manifestado en contrario.

A modo de aclaración, el legislador Jorge Ocampos señaló que “nosotros accedimos a las bancas que detentamos a partir de la conformación de una Alianza. El Frente Progresista a nivel provincial que está conformado por la Coalición Cívica-ARI como socio mayoritario y el Partido Socialista. Los legisladores electos hemos sido consecuentes con la Plataforma electoral que nos sustenta”.

Agregó que “desde la defensa a ultranza de la salud de nuestros ríos, la problemática ambiental en su conjunto, la oposición a la megaminería con cianuro y mercurio, el fracking en la extracción de hidrocarburos, nuestras economías regionales, la atención a problemáticas sociales complejas como la violencia laboral, la violencia de género y la seguridad ciudadana, entre tantas otras, nos han encontrado con firmes posturas e iniciativas propias no atendidas por el gobierno provincial y que fueron nuestra propuesta a los rionegrinos”.

“Hemos sido críticos rigurosos a los sucesivos presupuestos provinciales calificándolos de `virtuales´ o `dibujos´ y cuyas ejecuciones posteriores nos han dado la razón, particularmente la sub ejecución sistemática de las partidas destinadas a políticas sociales de fondo. No acordamos con el Ejecutivo en el manejo arbitrario y deficiente que realiza de los fondos públicos”, dijo Ocampos y afirmó: “pero no se puede ser irresponsable. La provincia está pasando por una grave situación financiera producto de sus propios desmanejos pero también de la disminución de ingresos coparticipables. Por obstruccionistas no vamos a ser cómplices de empujarla al abismo, esto es, sin funcionamiento de escuelas, hospitales, sin poder pagar salarios, como algunos opinan livianamente”.

El legislador aseguró “definimos nuestra postura por principios y convicciones buscando siempre lo mejor para nuestros conciudadanos”.

Ocampos también aclaró sobre “supuestas contradicciones, entre aquel armado original del Frente Progresista y la actualidad política provincial y expresó “no somos un sello. Muy por el contrario. Pertenezco a la Coalición Cívica ARI que lidera Lilita Carrio y que integra a nivel nacional la Coalición Política Cambiemos a partir del acuerdo establecido con el PRO y el radicalismo y somos progresistas en los hechos no solo en el discurso”.

Indicó que “buscamos la justicia social en serio, la igualdad y la equidad en serio, creemos en el valor de la tierra y de la vivienda por esfuerzo propio como política de Estado, no promoviendo `sueños compartidos´ o tomas y asentamientos que muy lejos de solucionar, empeoran las inequidades sociales” y agregó que “tener coincidencias con la coalición gobernante a nivel nacional no quiere decir suscribir cheques en blanco a nadie: hemos cuestionado desde la eliminación de reembolsos por puertos patagónicos, la lentitud en el abordaje de la problemática frutícola, hasta las miradas indulgentes hacia el empresario Lewis”.

El presidente de la bancada aseguró “pero sin olvidarnos que venimos de un gobierno kirchnerista que naturalizó la corrupción, el enriquecimiento ilícito de sus funcionarios y testaferros, que destruyó las estadísticas nacionales, que persiguió a todo aquel que no se doblegaba a sus designios, que vació las arcas nacionales en beneficio propio, que aumentó la desigualdad social, que transformó a Vialidad Nacional en un ícono de la corrupción entre tantas otras cuestiones por todos conocidas”.