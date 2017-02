“Soy el principal colaborador del Gobernador”

Pedro Pesatti se definió como el principal colaborador de Alberto Weretilneck y valoró la relación construída entre ambos. Dijo que en política lo más importante es ser útil. No descartó su candidatura a diputado nacional. Reivindicó el desarrollo de la Patagoia. Pero marcó diferencias con el macrismo.

El vicegobernador dialogó con Radio Patagonia. Analizó el paso del Presidente de la Nación por Viedma. Evaluó que lo importante es poner en valor la región. Dijo que tiene un peso importante en la geopolítica mundial. En ese contexto apuntaló el proyecto Pampa Azul que votó el Congreso de la Nación por unanimidad hace dos años, que impulsa la investigación y desarrollo del mar argentino.

“El mejor fondo del conurbano es desarrollar la Patagonia”, expresó. Y justificó en que ello desentralizaría la industria y promovería la migración de gente hacia esta región, que está subpoblada.

Pesatti no disumló que muchos integrantes del gobierno provincial, incluído él, no están cómodos con el macrismo. Sin asumir una alianza con la Casa Rosada, evidenció que cierta cercanía perturba porque no comparten con Mauricio Macri la mirada sobre el país, los problemas y sus posibles soluciones. Incluso tampoco coincide con la mirada internacional y sus alinemiantos.

También admitió que Río Negro está en un lugar difícil porque hay decisiones que no dependen de la Provincia, como el ingreso de los fondos coparticipales o políticas globales que la afectan. Pero dijo: “somos un gobierno realista”. En ese sentido dijo que se analizan las posibilidades de gestión y se las comunican a los ciudadanos.

Sobre la posibilidad de su candidatura dijo: “Aspiro a terminar mi mandato de vicegobernador”. Sin embargo, inmediatmente aclaró: “Lo importante es ser útil, no tener cargos”. Y expresó: “Si las circusntancias así lo indican, y en función de lo que le sirve al Gobierno, estoy dispuesto a hacerlo” dijo en relación a su posible postulación como candidato. “Estoy dispuesto a ser útil a mi provincia”, subrayó.

Pesatti expresó que el vicegobernador tiene tres funciones específicas que le dicta la Constitución: reemplazar al Gobernador en su ausencia, presidir la Legislatura, y ser colaborador directo del gobernador. “Ahí es donde me siento más cómodo. Soy el principal colaborador del Gobernador”, precisó.

Y valoró su vínculo con Alberto Weretilneck. “Tenemos una muy buena relación que nació en la adversidad. Por lo tanto es honesta y fuerte”.