Weretilneck pidió un sistema de copartición con criterio federal

(ADN).- El gobernador Alberto Weretilneck evaló que el debate por el nuevo sistema de coparticipación debe tener en cuenta la realidad de todas las provincias. Y pidió que el criterio sea “federal”. “No es lo mismo la provincia de Buenos Aires que la de la Rioja en materia de recaudación, producción e industria”, razonó.

Mañana, el ministro de Economía, Isaías Kremer,mantendrá una reunión con todos sus pares y el equipo económico de Nación para delinear los primeros esbozos de una nueva ley que deberá aprobar el Congreso. En ese sentido, Weretilneck dijo que Río Negro no lleva una postura particular. “Vamos a escuchar. Mientras no nos quiten ´más recursos, iremos viendo las modificaciones”, dijo.

El gobernador realizó declaracione a la prensa luego del acto de asunción de Alberto Diomedi en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Los primeros datos sobre la nueva ley indican que el criterio del gobierno nacional sería a más recaudación más coparticpación. “A nosotros nos favorece” aseguró el gobernador. “El año pasado tuvimos un nivel de recaudación importante, y un aumento del 40%”, agregó. Pero advirtió que “no todas las provincias tienen el mismo poder de recaudación, no porque falte voluntad, sino porque tienen menor nivel industrial y del sector privado”.

Por eso pidió un reparto equitativo y federal.